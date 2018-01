Les Condors amorcent leur deuxième moitié de saison du bon pied

La formation de basketball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches était de retour en action après la pause de la mi-saison et elle a défait les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup 69 à 26.

« Nous n’aurions pu demander mieux pour amorcer la deuxième moitié de saison, a noté l’entraîneur-chef Kévin Gagnon. Nous avons excellé dans tous les aspects du jeu : défensive étanche, bon mouvement de ballon et attaque efficace sous le panier. Il faudra nous prendre au sérieux d’ici la fin de la saison. »

Cette victoire est la troisième consécutive et permet aux Beaucerons d’occuper le troisième rang du circuit avec une fiche de quatre victoires et trois revers.

Jérémy Desmeules a mené l’offensive avec 18 points. Samuel Drouin, lui, en a inscrit 12.

La prochaine rencontre de la troupe de Kévin Gagnon sera samedi (3 février) pour la visite de Baie-Comeau à 16 h.

Rencontres difficiles pour les équipes de volleyball

L’équipe féminine de volleyball était à Rimouski pour un tournoi et a perdu deux de ses trois rencontres. La troupe de Mélissa Vachon s’est inclinée face à Rimouski (25-19, 23-25 et 5-15) et à Sainte-Foy (19-25 et 11-25).

La victoire a été obtenue aux dépens de Rivière-du-Loup (25-8 et 25-11).

Le club masculin, lui, a encaissé quatre revers en autant de rencontres.