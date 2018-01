Les Dragons de l’École des Deux-Rives passent près de remporter le tournoi à Québec

L’équipe de basketball masculine atome des Deux-Rives s’est inclinée en finale du tournoi de basketball des Compagnons lors de la dernière fin de semaine, à Québec.

En finale, la troupe de Cynthia Morin a perdu face à l’équipe hôtesse, les Compagnons, par le pointage de 68 à 42. « Les joueurs ont réussi à garder leur sang-froid devant la pression adverse. Cela prouve une grosse force de caractère et d’adaptation rapide sur le terrain », a commenté l’entraîneure.

Après la première demie, l’équipe de la Vieille Capitale avait une avance de 19 points, soit 39 à 20.

Plus tôt dans le tournoi, ces deux équipes s’étaient affrontées et la victoire était allée du côté des Deux-Rives par le score de 67 à 63.

En quatre rencontres, Édouard Loignon a réalisé 77 points, soit une moyenne de 19,25 points par rencontre. Olivier Dubé et Austin Roy ont chacun récolté respectivement 36 et 37 points. Joseph Lessard et Philip Gilbert ont aussi tiré leur épingle du jeu en attaque.

Dans ce tournoi, les Dragons ont également savouré des victoires de 54 à 31 et de 44 à 29 face à l’Académie Saint-Louis et à La Rochebelle.