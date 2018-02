Alice Cloutier veut terminer son parcours universitaire sur une bonne note

Native de St-Odilon, Alice Cloutier sait que son parcours universitaire se terminera sous peu après avoir passé les quatre dernières années à enfiler l’uniforme rouge et or de l’Université Laval.

Certes, le parcours se terminera bientôt, mais elle aimerait bien ajouter une médaille d’or à son tableau puisque le club de la Vieille Capitale sera l’hôte du Championnat canadien universitaire de volleyball féminin du 16 au 18 mars.

En tant que club hôte de l’évènement, le Rouge et Or est assuré de sa place parmi les huit équipes du pays qui prendront part audit tournoi.

« On est capables de battre n’importe quelle équipe, a tranché sans détour celle qui bouclera ses études en administration des affaires d’ici quelques mois. Sur l’aspect technique, on est égal aux autres clubs et ce sera l’équipe qui en voudra le plus qui l’emportera. »

Extravertie dans la vie comme sur le terrain, celle qui est capitaine de son équipe depuis sa deuxième année carbure à la pression de ce genre de compétition.

« Oui ça me stress, mais ce n’est pas de manière négative, a-t-elle précisé. J’aime avoir de la pression et ça me permet de mieux performer. »

Avec son équipe collégiale, les Élans de F.-X Garneau, elle et ses coéquipières ont atteint les Championnats canadiens à trois reprises, sans toutefois décrocher l’or. Elles ont quand même récolté une médaille de bronze au passage.

Une fin de saison émotive

L’athlète de 23 ans sait que son parcours universitaire se terminera bientôt.

« Plus la saison va avancer et plus les matchs seront émotifs, dit-elle. Ce sera difficile de ne plus jouer au volleyball et de ne plus être avec mes coéquipières. »

Au cours de ses deux dernières campagnes, elle a été choisie sur la deuxième équipe d’étoiles du Québec et cette saison, elle occupe le premier rang de son équipe pour le nombre de points par match.