12 karatékas des Studios Unis de Saint-Georges se démarquent à Donnacona

Ils étaient 12 des Studios Unis de Saint-Georges à participer à la compétition de Karaté organisée par les Studios Unis de Donnacona le 4 février.

Jean-Pierre Caron a terminé premier en kata créatif et deuxième en kata musical open et kata kenpo. Sa première place lui a permis d’accéder à la division des Grands champions où il a remporté la première place en main nue et la deuxième position en armé.

Suzie Roy est montée sur la plus haute marche du podium en kata traditionnel et a terminé deuxième en kata kenpo et kata armé traditionnel.

Alexy Grondin et Nicolas Ménard ont accédé à la division des Grands champions et ont chacun remporté la première place de leur catégorie respective.