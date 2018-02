Le Club de natation régional de Beauce se distingue à Pont-Rouge

Dix-huit membres du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à deux compétitions de natation lors des 27 et 28 janvier derniers, à Pont-Rouge. La moitié d'entre eux ont pris part à l'invitation Unik provinciale et les neuf autres à l'invitation Unik régionale.

Lors de l’invitation Unik provinciale, à laquelle étaient inscrits neuf nageurs de la Beauce détenteurs de standards « provincial » ou « provincial développement », Emerick Vachon s’est particulièrement démarqué en obtenant quatre premières places.

Évelyne Lacasse, avec deux médailles d'or et une d'argent, Samuelle Thériault, avec deux médailles d'or et une de bronze, Maxim Frenette, avec une médaille d'argent et une bronze, ainsi qu'Alyson Venables, avec une médaille de bronze, ont aussi gravi les marches du podium.



Neuf autres nageurs du CNRB ont quant à eux participé à l’invitation Unik régionale. Ceux-ci se sont aussi distingués, obtenant neuf médailles au total.

Soulignons les performances de Marianne Fortin, de Rachel Delarosbil et de Jason Bolduc, qui ont obtenu deux places d’honneur, d'Agathe Duchaine, de Johanie Thibault et de Maëlie Toulouse, qui sont montées une fois sur le podium, et de tous les autres inscrits qui en sont à leurs premières compétitions.