Les Bulls ne veulent pas jouer les touristes dans leur série contre le Model

Après avoir causé une certaine surprise lors de la première ronde éliminatoire en éliminant le Cité Construction en deux rencontres expéditives, les Bulls de Saint-Prosper auront un redoutable adversaire pour la deuxième ronde, le Model de Lotbinière.

Cette équipe a terminé au premier échelon de la Ligue avec 73 points, soit 36 points de plus que la troupe de Jérôme Drouin, qui a conclu la saison au neuvième échelon. Sans oublier que le Model a remporté les trois rencontres en saison régulière en inscrivant 15 buts contre cinq pour les Bulls.

En revanche, le pilote de l’équipe de Saint-Prosper a mentionné que ses troupiers avaient été privés de plusieurs effectifs tout au long de la saison en raison de diverses blessures.

« Depuis notre septième rencontre de la saison qu’on est en mode séries », a-t-il assuré avec conviction.

À cela, il faut ajouter que les Bulls ont été très disciplinés puisqu’ils ont traversé une séquence dans laquelle ils ont amassé 26 de leurs 27 points franc-jeu.

Commencer la rencontre avec le couteau entre les dents

En raison de sa première place, le Model a obtenu un bail et n’avait pas de première ronde à jouer. C’est pourquoi la formation de Lotbinière n’a pas disputé de rencontres depuis près de deux semaines.

Les Bulls, eux, ont été en action lors de la dernière fin de semaine. « On n’est pas sorti de notre première série très amoché et on va arriver-là en santé », a fait part Drouin.

« On ne va pas là pour jouer les touristes et on sera crinqué », a-t-il ajouté.

La série trois de cinq débutera vendredi (23 février) à St-Agapit à 20 h 40. Le lendemain, la série se transportera à Saint-Prosper à 19 h.

« On a suivi le plan de match »

Comme mentionné plus haut, les Bulls ont causé une certaine surprise lors de la première ronde en éliminant le Cité Construction alors que le club de Disraeli avait récolté quatre points de plus au classement général.

« Nos joueurs ont entamé cette série avec de l’attitude en plus d’avoir respecté le plan de match à la lettre », a expliqué Drouin à propos de la première ronde éliminatoire.