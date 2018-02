Le Model de Lotbinière nivelle la série face aux Bulls de Saint-Prosper

Après avoir remporté la première rencontre 5 à 3 face au Model à Lotbinière vendredi (23 février), les Bulls de Saint-Prosper recevaient hier soir cette même équipe pour le deuxième affrontement de la série. La rencontre a nécessité la prolongation, mais ce sont les visiteurs qui ont remporté la partie au compte de 6 à 5.

« On s’est battu nous-mêmes, avec, entre autres, trop de revirements », a déploré l’entraîneur-chef des Bulls, Jérôme Drouin.

Les locaux ont tout de même détenu des avances de 2 à 1 après la première période et de 4 à 3 après la deuxième.

« Je suis extrêmement fier de mes joueurs », a-t-il reconnu malgré le revers.

En troisième période, le Model a inscrit deux buts pour niveler le pointage et forcer la période supplémentaire. « On s’est fait jouer un mauvais tour en fin de match. C’est plate, car on méritait un meilleur sort et on aurait pu mener la série 2 à 0. »

Pierre-Olivier Demers a joué les héros pour les visiteurs en inscrivant le but décisif. William Breton – avec un doublé – William Morin, Stéphane Pruneau et Olivier Beaulieu ont été les buteurs pour les Bulls.

La série trois de cinq se transportera à l’aréna de St-Agapit le 2 mars et la rencontre débutera à 20 h 40. Le lendemain, les deux équipes ont rendez-vous à Saint-Prosper à 19 h.