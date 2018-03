Une belle récolte de médailles pour les judokas de Saint-Georges à Montréal

Les athlètes du Club de judo de Saint-Georges ont pris part à la Coupe de Montréal et quelques-uns d’entre eux sont revenus avec une médaille au cou.

À lire également : Judo : Martin Beaulieu signe son grand retour au tournoi de Saguenay

Dans l’équipe Judo Beauce LESVA, Leah Michaud, avec deux victoires et une défaite, a mis la main sur la médaille de bronze.

Parmi les autres judokas beaucerons de cette catégorie, Xavier Roy en était à sa première compétition. Ce dernier espère se tailler une place parmi l’Espoir du Québec en judo.

« Xavier s’est battu comme une ceinture marron et non comme une verte. Sa faible expérience ne lui a pas permis de gagner, mais ça, ce n’est rien comparé à l’expérience et les résultats de ses efforts qui ont été démontrés lors de ce tournoi. Il va être un judoka à suivre dans les prochains tournois », a fait savoir l’entraîneur de l’équipe de compétition, Sylvain Michaud.

Celui qui a commencé le judo il y a moins de deux ans a perdu se deux combats contre des ceintures marrons.

Trois autres judokas étaient en action avec LESVA : Louis-Thomas Fortin (une victoire et deux défaites), Jason Gagné (une victoire) et Charline Bourque (deux défaites).

L’argent pour William Maheux

Chez les U12, William Maheux a remporté l’argent avec le Club de judo Saint-Georges. Florane Beaulieu s’est inclinée face à ses deux adversaires et Sacha Cliche, qui se remettait d’une grippe, a abandonné le tournoi à la suite de son premier combat qu’il a remporté avec brio.

Une troisième place pour Martin Beaulieu

L’entraîneur-chef du club, Martin Beaulieu avec l’équipe MASTER, a décroché la troisième place avec une fiche de deux victoires et deux revers.

« Je suis content de mes combats, mais je suis surtout heureux de l’effet créé chez nos jeunes, c’est-à-dire de voir leur coach gagner, perdre, et mettre en action pour lui-même les pensées constructives de la victoire comme de la défaite pour s’améliorer de combat en combat », a commenté le judoka, qui évoluait chez les vétérans.

Myriam Morissette, chez les séniors, était également de la compétition.