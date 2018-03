Les Lynx de la Haute-Beauce ont remporté la classe BB du Tournoi de hockey international bantam de Granby, qui se tenait du 7 au 18 février.

En finale, les Lynx ont croisé le fer contre Beauharnois et grâce à une poussée de trois buts au dernier tiers, ils l’ont emporté 4 à 1. En demi-finale, ils ont vaincu Gatineau par le pointage de 2 à 1.

Avec la finale et la demi-finale, les Lynx avaient vaincu Soulanges, Springfield et Saint-Georges avec des victoires de 3 à 0, 6 à 0 et 9 à 1.