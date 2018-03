Le cool FM sort vainqueur de sa première manche pour les séries éliminatoires

Ce vendredi 9 (mars) s’est déroulé une rencontre opposant le cool FM face à l’équipe de Jonquière dans le cadre des séries éliminatoires. Après une excellente prestation, l’équipe de Saint-Georges l’a remporté par le score de 4 à 1.

Ce vendredi, ce fut une équipe organisée et déterminée sur la glace qui s’est présentée devant le public et qui, pour l’occasion, pouvait compter sur les retours de Keven Dupont et de Jonathan Laberge.

Avec 2 buts en avantage numérique, un de chaque côté, la première période s’est conclue par la marque de 1 à 1. Pour autant, bien loin de se décourager, les hommes emmenés par leur entraîneur Mario Roy ont réussi à aborder la période médiane avec 2 buts d’avance, portant ainsi la marque à 3 à 1.

Par la suite, Adam Russo a effectué son travail avec brio et stoppé tous les tirs des Marquis. Ce fut seulement dans les derniers instants de la rencontre qu’Éric Bertrand a ajouté un but dans un filet désert et permis au cool FM de remporter la partie 4 à 1.

D’ores et déjà, tous les regards sont tournés pour la seconde rencontre qui aura lieu ce dimanche 12 (mars) à 15 h, au Centre Sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.