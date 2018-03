Éliot Grondin obtient son meilleur résultat en carrière à la Coupe du monde de Moscou

Éliot Grondin, athlète âgé de 16 ans, de Sainte-Marie, a pris part à la Coupe du monde de snowboard cross qui s'est déroulée à Moscou, en Russie, lors des 10 et 11 mars derniers. Pour l'occasion, il a obtenu son meilleur résultat en carrière.

À lire également :

Après la première descente de qualifications, qui s'est déroulée samedi le 10 mars, à 14 h 30, le Beauceron Éliot Grondin (2001) s'est classé en 15e position sur 37 athlètes. Le seul autre Canadien qui a participé à ces qualifications était Kevin Hill (1986) qui, quant à lui, a terminé en 32e position sur 37 personnes après la seconde descente de qualifications.

Lors de la course, qui a eu lieu le même jour, à 18 h, Éliot Grondin s'est rendu en quarts de finale et a terminé quatrième de sa vague à six coureurs. Il s'est classé en 14e position au classement général, son meilleur résultat de Coupe du monde en carrière jusqu'à maintenant.

« Éliot aurait aimé faire mieux, mais il est tout de même satisfait de son résultat. Moi je le trouve très bon, mais un athlète, ça veut toujours plus. Il ne progresse pas pour rien ! », de commenter la mère du planchiste mariverain suite à l'obtention de ce résultat, Mélanie Turcotte.

La parcours de Kevin Hill, quant à lui, s'est aussi arrêté lors des quarts de finale. Ce dernier a terminé sixième de sa vague à six, pour ainsi obtenir la 24e position au classement général de cette Coupe du monde en Russie.

Précisons que ce sont 24 athlètes sur 37 qui sont passés en quarts de finale, dans laquelle il y avait quatre vagues à six planchistes. Les trois premiers de chaque vague, soit un total de 12 athlètes, pouvaient ensuite passer à la demi-finale, puis à la grande finale.

Ce sont finalement Alessandro Hämmerle, de l'Autriche, Pierre Vaultier, de la France, et Omar Visintin, de l'Italie, qui ont respectivement terminé en première, deuxième et troisième positions.

Sprint en équipes

Lors du dimanche 11 mars dernier, à 11 h 30, avait lieu une course de snowboard cross par équipes de deux. Éliot Grondin et Kevin Hill représentaient ensemble le Canada.

Il y avait pour l'occasion 16 équipes de deux athlètes représentant chacun des pays différents. Certains pays comme l'Italie, la France, l'Autriche et les États-Unis, par exemple, avaient plus que deux représentants, donc plus qu'une équipe parmi les 16 en compétition.

Éliot Grondin et Kevin Hill ont terminé en 10e position sur 16 équipes, en quarts de finale, devant les Italiens Lorenzo Sommariva et Michele Godino (11e), et derrière les Autrichiens Hanno Douschan et Lukas Pachner (9e).

« Les gars visaient mieux, mais ils ont eu du plaisir », d'ajouter Mélanie Turcotte.

Les trois premières positions de ce sprint ont été remportées par les Italiens Emanuel Perathoner et Omar Visintin, les Autrichiens Julian Lüftner et Alessandre Hämmerle, ainsi que les Américains Senna Leith et Jak Vedder.

Précisons que la prochaine course à laquelle participera Éliot Grondin aura lieu à Veysonnaz, en Suisse, du 16 au 18 mars prochains.

Les qualifications pour les courses en individuel auront lieu vendredi le 16 mars et les courses se dérouleront samedi le 17 mars. Des courses par équipes auront quant à elles lieu lors du dimanche 18 mars.