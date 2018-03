Une équipe des Jabs de St-Joseph ira aux championnats mondiaux de cheerleading

Les cinq équipes de cheerleading des Jabs de Saint-Joseph ont pris part au championnat provincial de la Fédération de cheerleading du Québec, qui a eu lieu les 17 et 18 mars derniers, à Shawinigan. Parmi les équipes qui y étaient, l'Ultimate Knock-Out, formation beauceronne de niveau 5, a décroché son laissez-passer pour les championnats mondiaux qui se dérouleront lieu à Orlando, en Floride, du 27 avril au 2 mai prochains.

Samedi, le 17 mars dernier, l'équipe des Stallions Jabs, de niveau 4, a présenté sa performance à 10 h 40 à Shawinigan. En après-midi, c'était au tour des formations des Little Punch, de niveau 1, et des Pretty Fighters, de niveau 2, à s'exécuter devant les juges, respectivement à 15 h 36 et à 16 h 12. C'est finalement en milieu de soirée, à 19 h 05, que l'équipe de l'Ultimate Knock-Out, de niveau 5, a offert sa première prestation du week-end.

Le lendemain, dimanche le 18 mars, les Royal Jabs, de niveau 3, ont présenté leur routine à 12 h 04. En fin d'après-midi, à 16 h 05, les membres de l'Ultimate Knock-Out ont pris place devant les juges pour une seconde fois, juste avant de recevoir leurs laissez-passer pour les championnats mondiaux.

Rappelons que lors des 27 et 28 janvier derniers, les cinq équipes des Jabs ont offert de belles performances aux championnats régionaux de cheerleading, qui se sont déroulés au PEPS de l'Université Laval, à Québec. Les niveaux 1, 2, 3 et 5 du club de Saint-Joseph ont tous obtenu la deuxième position, et le niveau 4 s'est classé en troisième place.

Les équipes des Jabs des niveaux 1 à 4 ont ensuite participé au championnat des étoiles au Cégep de Limoilou la fin de semaine des 3 et 4 février 2018. Le niveau 1 a obtenu la deuxième position et le niveau 3, la première position, tandis que les équipes des niveaux 2 et 4 se sont classées au troisième rang de leur catégorie.