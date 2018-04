La voiture de Sylvain Labbé de St-Joseph sera au Salon de l’auto sport de Québec

La conférence de presse annonçant la 49e édition du Salon de l’auto sport Miller Lite de Québec s'est déroulée, lors du jeudi 5 avril dernier, à l’hôtel Le Concorde. Pour l'occasion, le promoteur de l’événement, Martin D’Anjou, a notamment annoncé que la voiture numéro 40 de Sylvain Labbé, pilote automobile de Saint-Joseph-de-Beauce, serait présente au kiosque de la série Sportsman Québec Lucas Oil.

Avec ses 400 000 pieds carrés d’exposition, l’édition 2018 de cet événement, qui se tiendra au Centre de foires d’ExpoCité du 27 au 29 avril prochains, deviendra le plus grand Salon de l'auto sport de l’histoire.

La zone familiale Létourno, un service de pneus et de mécanique, sera de retour à la fin du mois. Il y aura aussi, entre autres, la présence de simulateurs de course, de pistes de courses téléguidées et de mascottes.



Les visiteurs pourront retrouver, dans le kiosque de la série Sportsman Québec Lucas Oil, la voiture du numéro 40 Sylvain Labbé, de Saint-Joseph-de-Beauce, et la voiture du numéro 72 Louis-Philippe Lauzier, de Saint-Pacôme. Le vétéran et la recrue nous présenterons le nouveau design de leur voiture respective.



Quant au kiosque de la série Mini Sportsman Québec Méchoui International, les gens présents pourront retrouver la voiture numéro 68 Delisle Racing de Lévis, ainsi que le voiture du numéro 11 Raph Lizotte, de La Pocatière. La voiture du champion défendant numéro 95, Nicolas Côté, se retrouvera aussi dans la zone familiale Létourno.



Précisons que la première course de la saison pour les jeunes pilotes de la série Mini Sportsman Québec aura lieu lors du dimanche 29 avril, dans le cadre du salon. Cette étape se déroulera sur un tracé extérieur aménagé spécialement pour l’occasion, afin de permettre au public présent de mieux connaitre la série.