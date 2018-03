Chloé Grondin, de St-Georges, participera à sa première course automobile à 10 ans

Voir la galerie de photos

Âgée de 10 ans et originaire de Saint-Georges, Chloé Grondin s'intéresse à la course automobile depuis qu'elle est toute petite. Celle qui assistait à plusieurs événements de compétition automobile avec son père il y a de ça quelques années participera en 2018 à sa première course en carrière à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, lors des 19 et 20 mai prochains. La jeune pilote beauceronne y prendra part dans la catégorie « Slingshot junior », réservée aux 8 à 14 ans.

EnBeauce.com l'a rencontrée cet après-midi, samedi le 3 mars, en compagnie de son père, afin de découvrir, entre autres, l'origine de la passion de la jeune athlète pour cette discipline qu'est la course automobile.

Précisons que les pratiques et les inspections de sa première course auront lieu samedi le 19 mai prochain. L'ouverture des puits se fera dès 8 h 30 le matin et la journée se terminera à 16 h 30. L'accès aux puits sera gratuit et ouvert à tous exceptionnellement pour cet événement.

Le lendemain, dimanche le 20 mai, la course NASCAR Late Model — Slingshot Série canadienne débutera dès 13 h. D'ici là, et dès que la neige sera fondue, Chloé se pratiquera à conduire sa voiture avec son père les fins de semaine afin d'être fin prête pour sa première compétition.

Un mois avant cet événement, Chloé sera d'ailleurs à l'ouverture du Salon de l'auto sport de Québec en compagnie de Martin D'Anjou de FestiDrag.TV, son principal commanditaire pour le moment, pour présenter sa voiture aux visiteurs sur place.

Il est possible de visionner l'intégralité de l'entrevue qui nous a été accordée par cette jeune Beauceronne en fin de semaine, ainsi que son père, en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par la journaliste Amélie Carrier.

À la recherche de commandites

Chloé Grondin et son père sont actuellement à la recherche de commanditaires afin de pouvoir participer à de nombreuses courses, notamment à l'entièreté du circuit du championnat de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction cet été, ainsi qu'à des compétitions à Drummondville, à Granby, et peut-être même à Cornwall, en Ontario, et aux États-Unis.

Les fonds qui leur seront remis sous forme de commandites serviront également à réparer la voiture en cas de bris et à confectionner l'habit de course de Chloé.

Pour ce faire, un montant de 16 000 $ est nécessaire. Notons qu'une somme de 6 000 $ a déjà été amassée depuis le 2 décembre 2017, suite à la publication d'une vidéo de Chloé Grondin sur Facebook qui a aujourd'hui dépassé les 16 000 vues.

Les entreprises qui seraient intéressés à supporter Chloé Grondin dans son rêve peuvent contacter son père, Tommy Grondin, dès maintenant, par le biais de sa page Facebook ou encore par courriel à l'adresse tom.grondin74@gmail.com.