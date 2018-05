Première victoire de la saison pour le pilote beauceron Raphaël Lessard

Le pilote automobile Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, a connu un excellent après-midi de travail sur la piste du Bristol Motor Speedway, à Bristol, au Tennessee, lors du dimanche 20 mai dernier. À sa deuxième présence sur le tracé de 0,858 kilomètres dans le cadre de la compétition Short Track U.S Nationals Response Energy 100, le Beauceron en a profité pour signer sa première victoire de la saison 2018.

Le jeune pilote de 16 ans s'est qualifié au cinquième échelon avec un temps de 14:699. L'ordre des huit pilotes les plus rapides en séances de qualifications étant déterminé par un tirage au sort, il s'est élancé de la quatrième position.

Le début de l'épreuve a été marqué par deux drapeaux jaunes lors des quatre premiers tours. À la reprise de l'action, Raphaël Lessard a connu un excellent départ dépassant Tyler Ankrum à la relance, pour ensuite se poster derrière Jake Crum et prendre la tête.

À la relance, au cinquième tour, le pilote de la Beauce s'est défait de ses poursuivants. Appréciant les réglages de sa voiture, Lessard a mené pendant une trentaine de tours, avant d'être rejoint par Trevor Noles. Ce dernier a alors creusé une seconde d'écart sur le Québécois.

Au 57e tour, après deux sorties de la voiture de sécurité coup sur coup, Raphaël Lessard a joué de patience et a attendu au 76e tour avant de surprendre son adversaire. Il a donc pris les commandes de l'épreuve et a ménagé sa monture de brillante façon. Avec six tours à faire, une nouvelle neutralisation a resserré le peloton.

Malgré tout, Raphaël Lessard, au volant de sa voiture préparée par Kyle Busch Motorsports, a habilement géré la relance. Il s'est donné une longueur d'avance devant ses plus proches poursuivants pour ne plus être rejoint, et a enfin récolté son premier gain de la saison.

« Je suis extrêmement heureux de cette victoire. L'équipe de Kyle Busch Motorsports a préparé une excellente voiture pour l'épreuve de cette fin de semaine. J'étais à l'aise lors des relances avec ma voiture. Je savais que j'étais en mesure de rejoindre Trevor Noles, même s'il poussait fort devant moi », a expliqué le Beauceron en entrevue suite à sa performance.

Ce sont un total de 56 tours que Raphaël Lessard a menés, sur la centaine que composait le Short Track U.S Nationals Response Energy 100.

« Courir à Bristol, c'est incroyable. Ça l'est encore plus lorsque tu ressors d'ici avec la victoire. Je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé la course à la Cage — Brasserie sportive de Saint-Georges, mes commanditaires, ainsi que l'équipe Kyle Busch Motorsports, mes parents, mon agent Robert Desrosiers, mes partenaires et mes partisans », a ajouté le principal intéressé.

La prochaine course au calendrier de Raphaël Lessard se déroulera lors du samedi 9 juin prochain. Celle-ci aura lieu à Williamson, en Caroline du Sud, au Anderson Motor Speedway, dans la série CARS Response Tour.

Rappelons qu'au début du mois de mai, Raphaël Lessard avait obtenu la 12e position au Hickory Motor Speedway, course ovale de 0,6 kilomètres en Caroline du Nord, dans le cadre de la compétition Cloer Construction 300.

SOURCE : Page Facebook de Raphaël Lessard