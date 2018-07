Parcours 2018 du Tour de Beauce

Le coup d’envoi de la 33e édition du Tour de Beauce sera donné le 13 juin et, tout au long des cinq jours de l’événement près de 130 cyclistes de 19 équipes se disputeront les grands honneurs de cette course d’une distance totale de 635 kilomètres parcourus dans la région de la Chaudière-Appalaches, en Estrie et à Québec.

« Les majestueuses routes de la Beauce et des régions limitrophes sont aujourd’hui reconnues mondialement par la communauté cycliste, et ce, grâce au Tour de Beauce,» commente Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

La première étape, présentée par Desjardins, aura lieu le mercredi 13 juin depuis Saint-Georges pour un départ corsé de 177 km dans les vallons etcheminois, cette étape se terminera à Saint-Georges près de l’usine Procycle.

Le lendemain, la deuxième étape, mettra en valeur les grimpeurs désignés avec l’arrivée de la course au sommet de la montée du Mont-Mégantic. Le départ de cette étape sera donné au Centre sportif Mégantic.

La journée du vendredi 15 juin offrira deux défis aux coureurs. La course contre-la-montre, épreuve en solo de 20 km, aura lieu en matinée sur un parcours dans la municipalité de Saint-Prosper.

Plus tard en journée, l’étape 3B verra les coureurs quitter le stationnement de l’hôtel Le Georgesville pour une virée de 77 km qui traversera les municipalités de Saint-Martin, Saint-Honoré et Saint-Benoît-Lâbre. L’arrivée de cette étape sera jugée à la suite de la montée de la 20e rue à Notre-Dame-des-Pins. Une finale qui promet d’être explosive !

Encore cette année, la ville de Québec sera le théâtre du Critérium dont le point de départ sera situé sur la Grande Allée, près du Parc de la Francophonie. Le circuit de 2 km sera complété à 35 reprises par les coureurs.

Enfin, le champion du Tour de Beauce 2018 sera couronné le dimanche 17 juin, à la suite d’une étape de 122 kilomètres disputée sur un difficile circuit urbain de 10 km dans la ville de Saint-Georges.

Tour de Beauce 2018 — ÉTAPES

Étape 1 — mercredi le 13 juin : Saint-Georges-Saint-Georges (177 km)

Étape 2 — jeudi le 14 juin : Lac Mégantic /Parc national du Mont-Mégantic (169 km)

Étape 3a — vendredi le 15 juin : Saint-Prosper (20 km) [Contre-la-montre]

Étape 3b — vendredi le 15 juin : Saint-Georges-Notre-Dame-des-Pins (77 km)

Étape 4 — samedi le 16 juin : Ville de Québec (70 km) [Critérium: 35 tours de 2 km]

Étape 5 — dimanche le 17 juin : Ville de Saint-Georges (122 km) [Circuit urbain : 12 tours de 10 km]

Distance totale : 634.8 km

Tour de Beauce 2018 — MAILLOTS

Maillot jaune Ville de Saint-Georges : Meneur du classement général

Maillot blanc Hydro-Québec : Meneur du classement des points

Maillot à pois Desjardins : Meneur du classement du Grand Prix de la Montagne

Maillot rouge Le Georgesville : Meneur du classement du meilleur jeune

Maillot bleu Ville de Québec : Vainqueur de l’étape de Québec

