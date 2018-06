Pier-André Côté, vainqueur de la première étape du Tour de Beauce

Voir la galerie de photos

À la suite d'une journée où la température et les conditions étaient favorables aux coureurs, c'est finalement Pier-André Côté, originaire de Gaspé et qui fait partie de l'équipe Silber Pro Cycling, qui a gagné la première étape du Tour de Beauce 2018.

Bien qu'il n'ait pas fait partie de l'échappée de 5 à 6 coureurs ayant devancé le peloton pendant la majorité de la course, celui-ci a démontré toute son endurance pour vaincre ses concurrents dans le sprint final suite à une course de 177 km. Celle-ci a duré environ 4 h 30 et s'est déroulée dans les vallées de Saint-Odilon et de Lac-Etchemin.

Selon lui, le vélo de route est un sport d'équipe et c'est grâce à la force de son équipe qu'il a pu sprinter les 200 derniers mètres à partir d'une bonne position et ensuite l'emporter au final.

L'étape de demain se terminera par l'ascension du mont Mégantic après que les cyclistes aient parcouru 160 km à vélo.