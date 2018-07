Les jumeaux Bolduc guideront la délégation régionale aux Jeux du Québec

Cette année, il n’y aura pas un, mais bien deux porte-drapeaux pour la région de la Chaudière-Appalaches lors de la cérémonie d’ouverture de la 53e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra le vendredi 27 juillet, à 20 h. Les jumeaux Charles-Olivier et Charles-Antoine Bolduc, originaires de Saint-Victor, mèneront les 87 athlètes du premier bloc dans le Stade Desjardins de Thetford Mines.

D’abord surpris, mais surtout très fiers, les frères se sont dit très heureux d’avoir l’honneur de guider la délégation à l’ouverture des Jeux. Charles-Olivier et Charles-Antoine Bolduc vivront les deux blocs de compétition en athlétisme et en volleyball de plage. Selon leur entraîneur, ce sont deux jeunes athlètes de 17 ans qui ont une très bonne éthique de travail et qui s’entraînent fort pour atteindre leurs objectifs.

Charles-Antoine Bolduc en sera à ses deuxièmes Jeux. En 2016, il avait remporté la médaille d’argent au lancer du disque. Charles-Olivier, quant à lui, vivra sa troisième participation aux Jeux du Québec. Après l’expérience de 2014, il a remporté deux médailles en 2016 : une médaille d’argent au lancer du javelot et une médaille de bronze au marteau. De plus, Charles-Olivier était dans l’équipe de volleyball masculin, qui avait terminé 4e au classement général.

Départ de la mission

Les missionnaires qui accompagneront les athlètes du 27 juillet au 4 août prendront la route ce mercredi 25 juillet. En attendant l’arrivée des athlètes vendredi, ils s’installeront dans les différents locaux mis à leur disposition et ils se prépareront à l’arrivée de la délégation.