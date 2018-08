Le Cool FM met la main sur Yannick Tifu et d'autres joueurs importants

L’organisation du Cool FM a annoncé ce samedi une transaction majeure. L’équipe fait l’acquisition de Yannick Tifu, Pierre-Olivier Morin, Anthony Verret, Olivier Dallaire, Maxime Sanon, les droit de Martin Larivière et un choix de 2e ronde (7e au total) des BlackJacks de Berlin en retour de Sasha Pokulok, Ryan Sullivan, Jean-Sébastien Bérubé et les droit de Julien Brouillette.

Des acquisitions prometteuses

En Yannick Tifu, le Cool FM met la main sur un joueur bien connu en Beauce et qui effectuera un retour à St-Georges. Le talentueux attaquant de 33 ans a cumulé 88 points en seulement 78 matchs dans la LNAH. Son ajout dans l’alignement viendra ajouter beaucoup de punch à l’offensive beauceronne.

Dans le cas de Pierre-Olivier Morin, il s’agit d’un attaquant originaire de Trois-Rivières et âgé de 27 ans. Sa carrière de hockeyeur est ponctuée de succès autant dans la LHJMQ que pendant son parcours universitaire. L’organisation est confiante de s’entendre avec celui-ci afin de le voir dans l’uniforme jaune et noir cet automne.

Anthony Verret est un jeune joueur de centre. Après 3 saisons dans la LJHMQ, il a joué ses 3 années universitaires à l’UQTR y cumulant près d’un point par match. À la suite d'un séjour d’un an en Suisse B, où il a fait 28 points en 40 matchs, il est revenu au Québec l’an dernier. Il a disputé 19 matchs dans la LHSAAAQ ainsi que 8 matchs dans la LNAH avec les Draveurs de Trois-Rivières, y récoltant 6 points.

Originaire de St-Basile-le-Grand, Olivier Dallaire est un défenseur intense qui n’a pas peur du jeu robuste. À 26 ans seulement, il est déjà un jeune vétéran dans la LNAH avec 4 saisons derrière la cravate et 211 minutes de pénalité. Il viendra ajouter de la robustesse à la brigade défensive du Cool FM.

Bien connu dans l’univers du hockey senior au Québec, Maxime Sanon a fait son nom avec ses poings. Depuis 2013, il a livré plus de 150 combats dans les circuits seniors québécois. Ses combats sont intenses et font plaisir aux spectateurs présents. Il est toujours prêt à donner son 110 % pour défendre ses coéquipiers.

Finalement, le Cool FM a aussi ajouté un choix de 2e ronde (7e au total) avec lequel il a repêché Raphaël Maheux. Ce dernier se dit heureux de se joindre à l’organisation beauceronne et d’avoir un pied au Québec. Ses plans ont récemment changé alors qu’il a quitté l’équipe de hockey de l’UQTR à cause d’une réorientation professionnelle. Les chances de le retrouver en Beauce cet hiver sont grandes.

Aussi, le Cool FM met la main sur les droits de Martin Larivière, qui est assistant-entraîneur avec l’équipe. Il s’agit d’une question de formalité pour l’organisation afin de pouvoir recourir à ses services derrière le banc.

Des départs qui ne laissent pas indifférent

Par contre, afin d’attirer d’excellents joueurs, l’organisation doit aussi se départir d’éléments importants. C’est à contre cœur que le directeur général, Raymond Delarosbil, a dû laisser partir les défenseurs Sasha Pokulok, Julien Brouillette et Ryan Sullivan, en plus de l’attaquant Jean-Sébastien Bérubé.

Dans le cas de Brouillette, la direction souhaite informer les partisans que beaucoup d’efforts ont été faits afin de l’attirer en Beauce. Cependant, celui-ci est incertain pour le reste de sa carrière de hockey étant donné l’importante charge de travail qu’exige son emploi.

Pour Raymond Delarosbil, il était impératif d’avoir un club compétitif rapidement : « On n’a pas le luxe d’attendre pour commencer l’année du bon pied cette année. Pour le Cool FM, l’important, c’est maintenant et avec cet échange, on va chercher beaucoup de présent afin d’être compétitif dès le jour 1 de la saison. »