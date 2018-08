St-Georges accueillera les Championnats québécois sur route élites et espoirs

La corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce organisera une fois de plus les Championnats québécois sur route qui auront lieu à Saint-Georges de Beauce les 18, 19, 25 et 26 août 2018. La métropole beauceronne recevra cette année le Championnat élite, en plus des catégories espoirs qui sont présentées en Beauce depuis une dizaine d’années. Dans la région, les dernières éditions du Championnat élite ont eu lieu en 2006 et 2007.

Les meilleurs athlètes québécois des catégories élites soit Juniors (17-18 ans), Élites, Maîtres, hommes et femmes pourront démontrer leur talent sur des parcours dans le secteur St-Jean-de-la-Lande les 18 et 19 août ; le samedi sera consacré à la course contre-la-montre lors d’un aller-retour sur le rang 2 et le dimanche à la traditionnelle course sur route en empruntant la rue Principale, le rang 4, Ste-Evelyne et la route Cloutier. Plus de 500 athlètes sont attendus pour ces compétitions de grande envergure.

Suivront, la fin de semaine suivante (25 et 26 août) les catégories Espoirs avec la relève du cyclisme sur route québécois, féminine autant que masculine, dans les catégories bibite (U9), atome (U11), pee-wee (U13), minime (U15) et cadet (U17) qui seront au départ de quatre épreuves : la course sur route, le contre-la-montre, le critérium et les jeux d’adresse.

Les courses se dérouleront dans les environs du parc industriel secteur est de Saint-Georges. Les départs et les arrivées auront tous lieu devant l’usine Procycle, sur la 25e avenue. La population est conviée à venir encourager les athlètes le dimanche 26 août, de 9h30 à 16h30 pour la course sur route, une boucle de 6,1 km, avec plusieurs passages à la ligne d`arrivée, selon les catégories.

Une pluralité d'épreuves et de partenaires

La veille, en avant-midi, deux compétitions se dérouleront en simultané, à compter de 8h00 : Dans le stationnement d’Ultima Fenestration sur la 25e avenue, les coureurs des catégories Bibite et Pee-Wee démontreront leur savoir-faire pour l’épreuve des jeux d’adresse. Parallèlement, du côté de l’usine Procyle se tiendra la course contre-la-montre avec des départs à toutes les minutes pour les athlètes des catégories Minime et Cadet. En après-midi, le titre de champion québécois sera disputé alors que les cyclistes rivaliseront lors du critérium sur un circuit de 1,3 km.

Organisés par l`équipe du Tour de Beauce, ces championnats comptent sur la collaboration des partenaires suivants : Ville Saint-Georges, la ville hôte, le Georgesville, Beauce Auto Ford Lincoln, Saint-Georges Toyota, IClic et la FQSC (Fédération québécoise des sports cyclistes).