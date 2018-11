Adam Auclair et Dominic Lévesque brillent lors de la coupe Dunsmore

Lors de la coupe Dunsmore qui avait lieu samedi dernier, les Beaucerons Adam Auclair et Dominique Lévesque ont offert une excellente performance. Malgré les conditions météorologiques difficiles, le Rouge et Or de l’Université Laval l’a emporté par la marque de 14-1 contre les Carabins de l’Université de Montréal.

Adam Auclair, le secondeur hybride de troisième année du Rouge et Or a été nommé joueur du match de la Coupe Dunsmore. Pour ce qui est des faits saillants, Auclair a notamment récupéré un échappé qu’il a retourné sur 77 verges pour inscrire le seul majeur de la rencontre au deuxième quart, alors que le jeu offrait une priorité de 10-0 aux Lavallois. Il a ajouté une interception au début de la deuxième demie, de même que 3,5 plaqués, dont trois en solo.

Pour ce qui est de Dominic Lévesque, le botteur de dégagement du Rouge et Or a excellé lors d’une bataille défensive où la position de terrain revêtait une importance capitale, le botteur de dégagement du Rouge et Or. Lévesque a maintenu une moyenne de 37,5 verges en 11 bottés, dont cinq à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Carabins. Le Georgien a notamment réussi un coup de pied de 53 verges en fin de rencontre qui a repoussé les Carabins à leur ligne de 4.

Adam Auclair et Dominic Lévesque participeront, au sein du Rouge et Or, à la Coupe Uteck qui se déroulera samedi prochain à Québec.