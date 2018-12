Un week-end sans défaite pour les Lynx

Les Lynx M12 et M14 ont gagné tous leurs matchs le week-end dernier.

M12

Les Lynx étaient en action à l’aréna de St-Cyrille les 1er et 2 décembre dernier pour affronter les Titans de l’École Verbe-Divin et les Filons Or et des Bois.

Les Titans ont tenu le coup jusqu’à la fin de la 2e période alors qu’ils menaient 3-2 après 30 minutes de jeu. Toutefois, les attaquants des Lynx ont pris les choses en main en 3e période, en comptant 5 buts. Le pointage final était de 7-4.

Les Lynx menaient 1-0 après la première période, et 3-1 après la deuxième période., l’équipe de Philippe Audet a remporté la partie avec le score de 4-2 contre l’équipe des Filons Or et des Bois.

Les Lynx se rendront à l’aréna du Collège du Mont Sainte-Anne les 8 et 9 décembre prochain. Le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne et les Cougars de l’École des Sources seront leurs adversaires.

M14

Les Lynx jouaient devant leurs partisans le vendredi 30 novembre dernier à l’aréna de Beauceville contre l’Arsenal de l’Académie St-Louis.

Les Lynx ont reçu 6 pénalités lors de la première période ; l’équipe de Stéphane Boutin aurait pu compromettre ses chances de gagner. Alors que le pointage était de 1-1, l’attaque a riposté avec quatre buts. Le match s’est terminé avec un pointage de 5-1.

Du 7 au 9 décembre prochain, les Lynx iront à Rivière-du-Loup pour participer au tournoi des Sphynx dans la catégorie M15 mineur.

M13

L’équipe de Steve Gosselin était au repos le week-end dernier. Les Lynx se dirigeront à Victoriaville le 8 décembre prochain pour y affronter le Graal du Collège Clarétain.

M15

Tout comme le M14, les Lynx participeront au tournoi des Sphynx de Rivière-du-Loup du 7 au 9 décembre prochain dans la catégorie M15 majeur.

M17

En congé le week-end dernier, les Lynx se dirigeront à Ste-Hyacinthe les 7 et 8 décembre prochain pour affronter les Montagnards du Collège St-Hilaire, 8e de la division ouest, et les Filons Or et des Bois, 1er de la division ouest.