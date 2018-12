Ouverture des deux premières patinoires extérieures à Saint-Georges

Le Service des loisirs et de la culture procédera à l’ouverture de ses deux premières patinoires extérieures ce soir. Ainsi, les activités s’amorceront sur la patinoire du parc Caron accessible via la 157e Rue et du parc du Cap sur la 86e Rue.

Par ailleurs, l’arrosage des patinoires du parc des Boisés de l’ouest, du secteur Saint-Jean-de-la-Lande, du parc Donovan et du parc Pomerleau se poursuit. Des mises à jour régulières suivront pour vous informer de leur ouverture.

Pour ce qui est de l’anneau de glace au centre sportif Lacroix-Dutil, le fait que le sol ne soit pas suffisamment gelé empêche l’utilisation de la machinerie sur le terrain afin de compacter la neige.

Centre de ski et ski de fond

Les travaux d’enneigement se poursuivent au centre de ski Saint-Georges. L’ouverture d’une première piste devrait avoir lieu d’ici une dizaine de jours, si les conditions météorologiques le permettent.

D’autre part, le manque de neige en forêt empêche le traçage des pistes de ski de fond dans le secteur ouest.