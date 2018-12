Club Rendez-vous St-Georges : ouverture progressive des pistes

La saison de ski s’amorce bien avec l’ouverture progressive des pistes de ski au Club Rendez-vous de St-Georges.

À partir d'aujourd'hui et de cette fin de semaine, pour ceux qui sont membres particulièrement, les gens auront accès aux pistes et pourront aller skier ou faire de la raquette. Le chalet, quant à lui, n’est pas encore ouvert. Son ouverture est prévue pour le vendredi 21 décembre.

« On a confiance qu’on va ouvrir avec la moitié du réseau à peu près la semaine prochaine », a affirmé M. Martin Couture, bénévole actif au Club.

L’ouverture des pistes se fera donc progressivement, selon l’enneigement. « Les gens sont bien contents pareil de venir prendre l’air, même si on effectue des travaux sur quelques petits tronçons de sentier », indique-t-il également.

Programme Jack Rabbit

Pour les plus jeunes, le programme Jack Rabbit sera de retour à partir du 7 janvier 2019. Le programme est offert aux enfants de 5 à 12 ans, pendant 6 samedis consécutifs, et consiste à apprendre les habiletés et les différentes techniques de ski de fond par le jeu. Trois groupes sont formés : les 5-6 ans, les 7-9 ans et les 10-12 ans. Les heures du cours sont de 9 h 30 à 11 h 00 pour les 3 groupes.

« Quand ils commencent à 5 ans, on leur apprend plus comment s’habituer à être sur des skis, ils font surtout des jeux. Plus ils vieillissent, plus ça devient technique. Ils font des sorties dans les pistes, puis selon l’âge, la distance est adaptée. Habituellement, on a environ 30 jeunes qui vont suivre les cours du programme au courant de l’année. C’est assez stable à chaque année », a mentionné M. Kevin Gilbert, membre du CA et responsable des cours du programme Jack Rabbit.

Le Club Rendez-vous St-Georges, c’est 16 km de pistes de ski classique, 7 km de piste pas de patin et 5 km de sentiers de raquettes. Pour plus d’informations sur le programme Jack Rabbit, consultez le site Internet du Club.