Trois autres patinoires en fonction à Saint-Georges

Le Service des loisirs et de la culture procédera à l’ouverture de trois autres patinoires extérieures ce soir. Après celles du parc Caron et parc du Cap, Ville de Saint-Georges annonce l’ouverture des deux patinoires du parc Pomerleau (32e Rue), celle du parc Donovan (193e Rue) et celle des Boisés de l’ouest (45e Rue Nord).

Pour ce qui est de la patinoire du secteur Saint-Jean-de-la-Lande, l’arrosage va se poursuive la semaine prochaine. Quant à l’anneau de glace du centre sportif Lacroix-Dutil, le froid annoncé la semaine prochaine devrait permettre l’utilisation de la machinerie pour compacter la neige et d’amorcer l’arrosage.

L’horaire des patinoires est des conditions sont accessibles sur le site web de Ville de Saint-Georges en cliquant dans les « Conditions des activités extérieures » ou sur le lien suivant : http://bit.ly/2PCtbHa.