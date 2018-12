Les Chevaliers de Lévis remportent le Challenge CCM 2018

Pour une 2e fois en deux ans, les Chevaliers participaient à la grande finale du Challenge Midget AAA CCM. Rappelons que l’an dernier, après une belle série de 14 victoires consécutives, Lévis avait perdu la finale 3 à 2 face aux Élites de Jonquière.

Cette année, si l’on compte les 2 derniers matchs pré-saison au mois d'août dernier, les 30 matchs en saison régulière et les 3 autres matchs du Challenge, c’est avec 35 gains de suite que la troupe de Mathieu Turcotte s’amenait en finale du Challenge. Les joueurs de l’équipe de Chaudière-Appalaches n’avaient qu’une idée en tête, en coller une 36e et soulever la coupe CCM, malgré la redoutable opposition des Cantonniers de Magog.

Le capitaine des Chevaliers, Nicolas Daigle, montre la route à ses coéquipiers en inscrivant son 6e du tournoi à seulement 3:07 du début du match, sans aide et par surcroît en désavantage numérique. Aucun autre but ne sera marqué durant ce premier tiers.

Ce fut un copier-coller en début de 2e. Cette fois, c’est Charles-Antoine Dumont qui double l’avance des siens à 2:27, aidé de Julien Hébert et de Dylan Champagne. Mais 38 secondes plus tard, les Cantonniers répliquent par l’entremise de Mathys Poulin pour resserrer la marque à 1 but d’écart. Joshua Roy redonne une avance de 2 buts aux Chevaliers en marquant, lui aussi, son 6e du tournoi, aidé de Justin Gosselin et de Jason Boissonneault. Encore très rapidement, Magog réplique 2 minutes 7 secondes plus tard, grâce au filet de Isaac Belliveau, et la période se termine 3 à 2 en faveur de Lévis.

Lors du dernier tiers, seul Olivier Coulombe a fait vibrer les cordages avec un boulet de canon qui portait la marque 4 à 2 pour l’équipe de Chaudière-Appalaches. Les Cantonniers ont tout tenté en jouant les 3 dernières minutes sans gardien. Thomas Couture s’est dressé devant les Magogois en bloquant 31 des 33 lancers dirigés vers lui. Son vis-à-vis a, quant à lui, cédé 4 fois sur 34 tirs, il s’agissait d’Olivier Adam.

Rappelons que les 2 équipes qui s’affrontaient hier, le dimanche 16 décembre, étaient celles qui occupent les 2 premières positions du classement général de la Ligue Midget AAA, les Chevaliers étant premiers.

Malgré les accomplissements des joueurs des Chevaliers depuis le début de la saison, c’était la première fois que les protégés de Mathieu Turcotte célébraient, plusieurs étaient même émus et réalisaient enfin leur saison exceptionnelle.

La direction des Chevaliers de Lévis félicite toute l’équipe, les joueurs des Cantonniers, qui ont aussi joué un fort match, de même que l’organisation des Élites de Jonquière qui organisait cette compétition en compagnie des gens de la Ligue Midget AAA.

Prochain match des Chevaliers

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi le 4 janvier à domicile alors que les Albatros seront les visiteurs.