Deuxième édition du rendez-vous du Club des Jarrets noirs de Beauceville

La deuxième édition du rendez-vous du Club des Jarrets noirs aura lieu à la Chapelle Fraser de Beauceville, dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln 2019. L’événement se tiendra samedi le 12 janvier prochain, dès 12 h 00.

Le tout débutera par un dîner hot-dog sur BBQ à la Chapelle Fraser. Suivra le départ pour une randonnée de VTT guidée, les randonneurs auront ainsi la chance de parcourir les plus beaux sentiers de la Beauce. La soirée se terminera par un souper et une soirée dansante. Il y aura également tirage sur place. Le coût est de 20 $ pour le souper et la soirée. Pour plus d’information ou pour réservation, vous pouvez téléphoner au 418 774-2095.

Pour en savoir plus sur les activités organisées par la Ville de Beauceville, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville de Beauceville au www.ville.beauceville.qc.ca et cliquez « J’AIME » sur la page Facebook de la Ville de Beauceville.