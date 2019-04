Snowboard cross : déception pour Éliot Grondin

Durant la suite de cette Coupe du monde en snowboard cross qui se déroulait aujourd’hui à Cervinia en Italie, Éliot Grondin a malheureusement continué à jouer de malchance lors de la compétition.

Ce matin, il n’y avait pas de qualifications chronométrées pour passer à la Coupe du monde. Le tout fonctionnait avec des 16e de finale où tous les athlètes inscrits pour la course prenaient le départ à 6, selon leur classement des points FIS.

Éliot faisait exactement ce qu’il fallait faire en suivant de près Alex Pullin, un athlète qui finit presque toujours dans le top 10, mais malheureusement, l’athlète australien est tombé devant Éliot et ce dernier lui a foncé dedans. Il n’a ensuite pas réussi à rattraper l’écart qu’il avait avec les autres athlètes. Le snowboardcross est un sport où le talent, la chance et la malchance se côtoient. Même le champion olympique Pierre Vaultier n’a pas pu passer les 16e de finale aujourd’hui, cela arrive aux meilleurs.

Ce fut une grosse déception pour Éliot, qui ne finit pas l’année en beauté. Heureusement, il ne s’est pas blessé physiquement et 2019 sera sûrement plus chanceuse, souhaitons-lui, car il a le talent et il travaille fort pour toujours s’améliorer.

Une saison exceptionnelle en 2018

2018 aura tout de même été une saison exceptionnelle pour Éliot Grondin avec ses 11e et 14e positions en Coupe du monde, une deuxième position aux Championnats du monde junior et au Championnat américain, une première position aux Championnats canadiens junior et senior, et ce, sans oublier sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang 2018. Tout ça à 16 ans!