Mathieu Nadeau du Cool FM parmi les étoiles de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey a dévoilé le 24 décembre dernier, les trois étoiles Entrepôt du baseball de la dernière semaine d’activités.

Simon Danis-Pépin des 3L de Rivière-du-Loup monte sur la plus haute marche du podium hebdomadaire. En deux rencontres, le défenseur format géant a inscrit son premier tour du chapeau dans la LNAH en plus d’ajouter une mention d’aide. Marquant à deux reprises sur le jeu de puissance, il a également inscrit un but gagnant tout en dirigeant sept lancers en direction des gardiens adverses.

La deuxième étoile de la semaine revient à Mathieu Nadeau du Cool FM de Saint-Georges. Face aux Pétroliers du Nord vendredi soir, Nadeau y est allé d’une performance de deux buts et deux mentions d’aide. Il termine le match avec un différentiel de plus 2 et cinq tirs au but.

Phillipe Cadorette de l’Assurancia de Thetford complète la sélection étoilée de cette semaine. Vendredi soir, face aux Éperviers de Sorel-Tracy, Cadorette a réalisé son troisième jeu blanc de la saison repoussant les 30 lancers dirigés vers lui.

Les performances de de Marc-Antoine Gélinas des Éperviers de Sorel-Tracy, de Giulio Scandella du Cool FM de Saint-Georges et Raphaël Bussières des 3L de Rivière-du-Loup ont également été considérées.