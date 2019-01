Les Lynx M12 s'inclinent en demi-finale à Saint-Léonard

Les Lynx M17 participaient au tournoi international Midget de Drummondville. De leur côté, les Lynx M12 se sont inclinés en prolongation en demi-finale à la coupe Rémi Poirier à Saint-Léonard d’Aston.

M17

Les Lynx M17 étaient en action au tournoi international Midget à Drummondville. Ils affrontaient l’Arsenal de Mascouche lors de leur première partie le dimanche 6 janvier dernier. Les deux équipes se sont vues afficher une nulle au classement lors de cette partie chaudement disputée qui s’est terminée avec le pointage de 1 à 1.

L’équipe de Pierre Poulin affrontera les Dragons de St-Jean de Vianney le vendredi 11 janvier, et les Bouledogues d’Édouard Montpetit le samedi 12 janvier en ronde préliminaire. Les quarts de finale se joueront en fin de journée le samedi 12 janvier alors que les demi-finales et la finale se disputeront le dimanche 13 janvier.

M12

L’équipe de Philippe Audet en M12 majeur était du côté de Saint-Léonard D’Aston pour la coupe Rémi Poirier, tournoi des Broncos.

Les Lynx ont remporté leurs deux premières victoires en ronde préliminaire au compte de 4-0 contre le Sélect Paul-Hubert, le vendredi 4 janvier. Le samedi 5 janvier, ils ont vaincu 3-2 les Sénateurs du Collège St-Bernard. Jouant un deuxième match le samedi 5 janvier, les Lynx se sont assuré la première position de leur section avec match nul de 3-3 face aux Titans de l’École Verbe-Divin.

Les Lynx affrontaient les Cougars de l’École des Sources en demi-finale et on devait s’attendre à un match des plus excitants. À égalité ( 3-3 ) après trois périodes, c’est en prolongation que les Lynx se sont inclinés au compte de 4-3.

Les Lynx joueront leurs prochaines parties de la ligue les 26 et 27 janvier prochain au Centre Richard Lebeau et affronteront le Graal du Collège Clarétain et les Broncos de l’École de la Découverte.

M13

Les Lynx seront en action aux 4 glaces de Brossard les 11 et 12 janvier prochain et affronteront l’Amiral du Collège-de-la-Mennaie et les Titans de l’École Verbe-Divin.

M14

Les Lynx se dirigeront au stade Honco 2 glaces à Lévis les 11 et 12 janvier prochain pour affronter les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et l’amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie.

M15

Les Lynx seront en action les 11-12 et 13 janvier prochain. Le vendredi 11 janvier, les joueurs de l’École Jésus-Marie de Beauceville affronteront les Gladiateurs de l’École Georges-Vanier au Complexe 3 glaces à Québec. Le lendemain matin les Lynx se dirigeront au Centre des loisirs St-Fabien de Rimouski-Neigette pour disputer un match contre l’École du Mistral de Mont-Joli le samedi 12 janvier et les Sphynx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup le dimanche 13 janvier.