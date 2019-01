Le baseball sénior débarque à Sainte-Marie

L’équipe du Promutuel de Lévis change de nom et viendra jouer ses parties locales au Stade Julien Faucher tout près du Centre Caztel. L’équipe sera maintenant connue sous le nom du Rover de Ste-Marie.

Après avoir construit des installations pour le baseball en 2018, la ville de Sainte-Marie verra enfin débarquer une équipe de baseball sénior afin d’offrir un divertissement de plus à la population locale.

En 2018, la fiche du Rover était de 14 victoires et 6 défaites en saison régulière. Ils ont vaincu l’équipe de Victoriaville en trois parties lors de la première ronde des séries pour s’incliner en deuxième ronde face aux Jarrets noirs de Beauce. Il y a fort à parier que la rivalité entre les deux clubs prendra de l’ampleur cette année avec ce déménagement. Les deux équipes se sont affrontées 7 fois au cours des 7 dernières années en séries.

Le Rover a été sacré champion de la Ligue de Baseball sénior majeur de Québec en 2012 et 2013. Plusieurs joueurs de ces éditions évoluent toujours avec l’équipe. Fait notable, l’an passé, Alex Santerre, joueur de champ gauche de l’équipe, a été sacré Joueur offensif de la ligue.

L’équipe profite également de l’occasion pour annoncer trois partenariats importants pour la prochaine saison : la boutique Rover Sports dirigée par Michael Poulin, le cabinet de services financiers VotreConseiller.net dirigé par Ian Sénéchal et Budweiser représenté par Jean-Philippe DesRosiers ont déjà signé des ententes pour devenir les commanditaires majeurs de la saison 2019. L’équipe est d’ailleurs à la recherche de 3 autres partenaires majeurs afin de leur offrir de la visibilité pour la prochaine saison.

Un OBNL

Le Rover de Sainte-Marie sera un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire la promotion du baseball dans la région. Le financement proviendra des commanditaires et de la vente de billets et de bière. Le Rover s’engage à remettre ses profits à l’association du Baseball mineur afin de rendre ce sport plus accessible.