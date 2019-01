Charles-Édouard Drouin passe à la Ligue de hockey junior majeur

Le jeune attaquant Georgien Charles-Édouard Drouin a vu ses efforts récompensés le 8 janvier dernier se faisant recruter par l’équipe Les Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À cette annonce, il a ressenti « une grande fierté parce que j’ai tellement travaillé fort et depuis tellement longtemps pour en arriver là ». Par contre, il croit que sa famille était encore plus heureuse mentionnant qu’ils ont fait tant de sacrifice pour qu’il atteigne ses buts. Ayant quitté en 2016 sa ville natale et l’équipe de Beauce-Appalaches Élites Midget Espoir pour joindre l’équipe midget AAA Les Élites de Jonquière, il a très vite progressé en évoluant auprès de ses coéquipiers. Lors de la dernière saison, le joueur de 17 ans est devenu le meilleur marqueur de l’équipe de Jonquière.

Drouin a déjà disputé 10 matchs de présaison avec Les Voltigeurs le préparant tranquillement à sa nouvelle vie. L’hockeyeur a bien vite compris qu’il devrait s’adapter à ce nouvel environnement, aux joueurs plus expérimentés et au style jeu très différent de son ancienne catégorie. Il semble assez sûr d’y parvenir avec le temps. Il a su capter l’attention des Voltigeurs grâce à son talent et en prenant le temps de se développer avec les Élites. Ses entraîneurs sont très heureux d’avoir pu accueillir ce talentueux hockeyeur.

Ce soir, Charles-Édouard disputera son premier match en saison régulière faisant son entrée officielle dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.