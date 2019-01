Un bon début d'année pour Éliot Grondin

C’est à Panorama en Colombie-Britannique qu’Éliot Grondin a débuté son année 2019 avec deux grandes finales sur le circuit Noram. Ces courses nord-américaines ont eu lieu les 8 et 9 janvier derniers.

Mardi le 8 janvier, Éliot Grondin a fait le 2e meilleur temps en qualification et a terminé au bas du podium avec une belle quatrième place. Le lendemain, le mercredi 9 janvier, il a terminé 4e aux qualifications et a ainsi réussi à récolter une médaille de bronze en course à 4. L’athlète était heureux de ses résultats.

Il faut dire que le calibre était plus relevé qu’à l’habitude lors des courses Noram. Les athlètes des équipes nationales canadiennes et américaines y étaient, donc quelques athlètes qui sont sur le circuit de coupe du monde. Aussi, le Beauceron a été le meilleur canadien durant les deux jours chez les hommes.

Il est à noter que l’équipe du club Excellence Snowboard qui s’entraîne au Mont-Orignal était aussi sur place pour prendre part à la compétition Noram. Éliot Grondin fait partie de ce club depuis qu’il a 13 ans, Nicolas Desmarais, son entraîneur, est l’entraîneur-chef de ce club (section snowboard cross).

Éliot est maintenant en attente de l’invitation aux championnats du monde qui auront lieu à Park City aux États-Unis, à la fin janvier et au début février.