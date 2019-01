Béatrice Bilodeau participera aux Jeux du Canada 2019

L’athlète Béatrice Bilodeau a été sélectionnée pour représenter le Québec aux Jeux du Canada qui auront lieu à Red Deer en Alberta, du 15 février au 3 mars 2019.

Les compétitions se séparant en deux blocs, Béatrice Bilodeau s’envolera pour participer à cette compétition avec Équipe Québec le 23 février pour revenir le 3 mars.

Si l’athlète a déjà participé aux Jeux du Québec en 2015, ce sera toutefois la première fois que la hockeyeuse prendra part à une compétition de niveau canadien d’une telle envergure. Celle-ci était d’ailleurs très heureuse d’avoir été sélectionnée.

« J’étais vraiment contente. J’étais fière. Je suis excitée à l’idée de représenter le Québec. Je pense que ça va vraiment être une belle expérience pis j’ai hâte », a indiqué la Beauceronne, native de Sainte-Marie.

Le défi pour Béatrice Bilodeau et Équipe Québec sera principalement de remporter la médaille d’or. À un niveau plus personnel, celle-ci souhaite aider son équipe à atteindre cet objectif, mais aussi d’acquérir des expériences et un bagage en tant qu’athlète qui feront d’elle une meilleure joueuse et une meilleure personne.

La Beauceronne, qui est présentement capitaine de l’équipe Midget AAA féminin des As de Québec, croit que l’équipe est bien positionnée pour connaître du succès lors de la compétition.

« D’habitude, le Québec est toujours une grosse équipe au tournoi, je pense qu’on a un bon groupe de coachs, qu’on est vraiment bien encadrées. On a des bonnes chances là-bas », a-t-elle ajouté.

La persévérance, l’intensité et l’énergie dont elle fait preuve lui permettent assurément d’atteindre les objectifs qu’elle se fixe et de se démarquer en tant que joueuse et athlète.

Projets futurs

Dans le futur, Béatrice Bilodeau rêverait éventuellement de se rendre jusqu’aux Jeux olympiques, mais pour l’instant, celle-ci ne cherche pas nécessairement à se concentrer sur un tel but.

« Mon objectif présentement est de me rendre le plus loin possible en jouant au hockey. L’année prochaine, je vais avoir aussi la chance de jouer au hockey pendant mes études », a-t-elle mentionné.

Elle jouera donc pour l’équipe des Titans de Limoilou dans le hockey féminin collégial AAA, ce qui est d’ailleurs un bel accomplissement, pour elle. L’athlète de Sainte-Marie a bien hâte de voir jusqu’où le hockey réussira à la mener.