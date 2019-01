48e Tournoi provincial bantam Centre Hi-Fi de Saint-Georges

Saint-Georges présentera pendant deux fins de semaine consécutives des équipes de partout au Québec lors du 48e Tournoi provincial bantam Centre Hi-Fi. Toutes les parties disputées auront lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Un total de 35 équipes de hockey s’affronteront donc sur deux glaces différentes et le tournoi regroupe plusieurs catégories, soit les classes A, BB, et B, de même qu’une nouvelle catégorie, la catégorie scolaire cadet, qui regroupe les classes D1 et D2IR.

Lors de la fin de semaine du 18 au 20 janvier, les classes BB et B s’affronteront, alors que les classes A, D1 et D2IR disputeront leurs matchs du 24 au 27 janvier. Pour toutes les classes, les équipes disputeront une période de 10 minutes, de même que 2 périodes de 12 minutes chronométrées.

Ce tournoi provincial accueillera notamment des équipes de Victoriaville, de Cowansville, du Saguenay, de Rimouski, de Montréal, de Sherbrooke et d’aussi loin que Mékinac.

Plusieurs équipes de la Beauce et des environs y participent également, comme les Lynx de la Haute-Beauce, le Regroupement S.G.B.C (Saint-Georges/Beauce-Centre), les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges et les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy.