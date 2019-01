Les Lynx M15 sont en tête de classement

Les Lynx M15 explosent avec 19 buts en deux parties et prennent la première position du classement de la division est.

M15

L’équipe de Raymond Delarosbil quittait pour Victoriaville le vendredi 18 janvier dernier pour jouer deux parties en deux jours contre l’équipe du Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph et le Graal du Collège Clarétain.

8 minutes avant la fin du match, les Lynx ont un point de retard, mais reprennent les devants en inscrivant deux buts rapides et remportent la partie au compte de 6-5 contre le Vert et Or.

Le samedi 19 janvier, l’attaque des Lynx a explosé avec une victoire de 13 à 5 sur le Graal.

Ces deux victoires permettent aux Lynx de reprendre la première position du classement dans la division est, avec un point de priorité et possédant 3 matchs en main sur leur plus proche rival, l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Les Lynx profiteront d’un repos bien mérité jusqu’au 7 février.

M17

Les Lynx se dirigeaient au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, le vendredi 18 janvier dernier, pour jouer deux parties dans la même journée. Ils affrontaient l’équipe du Sélect de Paul-Hubert et les Vikings de l’École secondaire du Mont Sainte-Anne. le Samedi 19 janvier, les Lynx affrontaient les Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

L’attaque des Lynx a marqué 17 buts en trois parties dont 7 contre le Sélect ; une partie qu’ils ont remportée au compte de 7-3. Jouant à effectifs réduits un 2e match dans la même journée, les Lynx se sont inclinés 4-2 face à la formation des Vikings. Les Lynx ont ensuite été sans pitié face aux Sphinx remportant la partie 8-0.

Grâce à leurs 2 victoires, les Lynx s’installent en 3e position de la division est et ont un point d’écart avec le Graal en deuxième position.

Les Lynx retourneront à Rivière-du-Loup les 1er et 2 février prochains pour disputer deux parties.

M13

L’équipe de Steve Gosselin se dirigeait du côté du Complexe 3 Glaces de Québec pour affronter l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis, vendredi dernier le 18 janvier. Malgré un match rempli de passion et d’ardeur, les M13 ont dû s’avouer vaincus 3-0. Le manque d’opportunité des Lynx a fait très mal. Plusieurs surnombres ont été provoqués, mais aucun joueur n’a réussi à déjouer le gardien adverse.

Les Lynx joueront 3 parties en deux jours le week-end prochain. Le vendredi 25 janvier, le Graal du Collège Clarétain sera le visiteur sur la glace du Collège Notre-Dame. Sur la même patinoire, les Lynx affronteront ensuite les Sabres du Collège Notre-Dame. Pour leur troisième partie du week-end, les Lynx se dirigeront au Sportplexe de Pierrefonds pour affronter les Cougars de l’École des Sources.

M14

Le vendredi 18 janvier dernier, les Lynx affrontaient les Diabolos de l’École secondaire Lucille Teasdale au Complexe de L’Ancienne-Lorette. L’équipe de Stéphane Boutin a redoublé d’ardeur pour remporter la partie au compte de 3-2. L’Académie de l’École Mont-Bleu n’a laissé aucune chance aux Lynx le samedi 19 janvier au Complexe 3 Glaces à Québec, en remportant la partie 4-0.

Les Lynx profiteront d’une fin de semaine de repos avant de se rendre aux 2 glaces du stade Honco de Lévis.