Un gain de 6 à 1 pour le Giovannina de Sainte-Marie

Vendredi soir à 20 h 45, le Giovannina recevait les Éperviers de Saint-Charles à l'aréna de Sainte-Marie.

Saint-Charles 1 vs Sainte-Marie 6

En première période, l’équipe de Sainte-Marie s’installe en zone adverse en inscrivant 3 buts consécutifs. Au deuxième vingt, ils creusent l’écart marquant, un quatrième but en avantage numérique. Quelques minutes plus tard, l’équipe de Saint-Charles déjoue le gardien de Sainte-Marie pour inscrire leur seul but de la partie. En troisième période, Sainte-Marie marque à double reprise portant la marque finale 6 à 1 pour l’équipe locale.



Marqueurs pour Saint-Charles Marqueurs pour Sainte-Marie Jean-Christophe Fougères (1B) Greg Gauthier (2B) Jason Breton (1B-2A) Samuel Landry (1B-2A) Anthony Laflamme (1B) Denis Nadeau (1B)

Les étoiles de la semaine

Cette semaine, la première étoile va à Pier-Olivier Bourgault du Décor Mercier de Montmagny. Le joueur du Décor Mercier a récolté un total de 3 buts et 1 aide. Maxime Goulet-Bernier du Pavage Jirico a reçu, quant à lui, la deuxième étoile, avec 1 but et 2 aides. Jason Breton du Giovannina de Sainte-Marie est la troisième étoile de la semaine, avec un total de 1 but et 2 aides.