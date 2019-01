Le Cool FM fait l’acquisition de Francis Charland et de Philippe Trudeau

Le Cool FM a fait l’acquisition de Francis Charland et de Philippe Trudeau, alors que la date limite pour faire des transactions dans la LNAH était mardi à 20 h. L’Assurancia, quant à lui, a fait l’acquisition de Tommy Giroux, Jacob Sweeney et un choix de 4e ronde au prochain repêchage.

Francis Charland

Francis Charland devrait être un atout majeur pour le Cool FM, car il est très versatile. Il a le calibre nécessaire pour faire partie des deux premiers trios. Ce nouveau départ devrait lui donner la chance de s’illustrer dans la LNAH.

De 2011 à 2017, dans la Ligue Magnus, la meilleure ligue de France, il a récolté 206 points en 162 parties, une moyenne que très peu de joueurs de la LNAH peuvent se targuer d’avoir. Ses 6 pieds, ses 200 lbs et son lancer de la droite viendront ajouter du piquant à l’offensive de l’équipe georgienne.

Philippe Trudeau

Philippe Trudeau, gardien de but, s’est aussi ajouté au Cool FM. Le joueur 6 pieds et 6 pouces de 25 ans est expérimenté pour son âge.

Il était dans les rangs du Junior majeur avec Moncton, Cape Breton et Val D’Or avant de terminer son stage junior dans la OHL avec Ottawa. Il a ensuite joué dans la ECHL et même dans la AHL. Après un court passage universitaire avec St Thomas, il a rejoint la LNAH. Le temps d’apprentissage pour un gardien est généralement plus long que pour un joueur. Parions qu’il aura la chance de faire ses preuves au sein du Cool Fm.

Dans le cas de Giroux et de Sweeney, l’organisation ne s’attend pas de les voir rejoindre la LNAH avant encore plusieurs années. Le Cool FM tient à leur souhaiter un bon succès dans leur carrière respective.

Des choix judicieux de Raymond Delarosbil

Suite à cette période de transactions, on peut dire que Raymond Delarosbil a su répondre aux attentes en trouvant des joueurs de qualité. Le repêchage au mois d’août rendait difficile d’attirer des joueurs, ce qui n’a pas empêché M. Delarosbil d’aller chercher Raphael Maheux qui a bien progressé cette année. D’autres transactions lui ont permis d’attirer Tifu, Morin, Verret, Busque, Dallaire, Janneteau, Hamel, Archambault et Saint-Denis. Il faut ajouter à cette sélection Mathieu Nadeau et Charles Grimard. M. Delarosbil a su faire des choix lui permettant d’avoir une bonne monnaie d’échange pour améliorer l’équipe dans l’immédiat.

Frédéric St-Denis maintenant à temps plein avec le Cool FM

Le défenseur fraîchement acquis par le Cool FM, Frédéric St-Denis, sera dorénavant disponible à temps plein, et ce, pour la saison entière. Ce dernier poursuit des études universitaires, ce qui a créé quelques conflits d’horaire. Éric Bertrand l’accueille dans l’alignement à bras ouverts.