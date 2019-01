Un projet motivant pour l’Ascalon U12F-AA

L’équipe U12F-AA Ascalon de l’Association de soccer mineur de Saint-Georges vivra une semaine de rêve au Centre d’entraînement de l’Association sportive Saint-Étienne en France au mois de mars 2020. Une conférence avait lieu pour présenter le projet à l'Hôtel de ville de Saint-Georges, aujourd'hui le 25 janvier.

Le projet Foot France 2020 a été mis en place par monsieur Pierre Poulin, entraîneur de l’équipe, et monsieur Alfred Picariello, qui est directeur technique de l’Association de soccer mineur Ascalon.

L’équipe aura donc la chance de prendre part à des entraînements avec des joueuses professionnelles et à des parties hors-concours contre des équipes françaises. Les quatorze membres féminins de l’équipe pourront ainsi développer non seulement des compétences techniques, mais aussi personnelles, qui les aideront dans le futur, grâce notamment à des échanges avec deux clubs français, qui comportent des sections féminines.

« L’idée, c’est de faire des échanges avec ces deux clubs-là, que les filles participent à un entraînement avec l’Asse St-Étienne féminine. On va aussi visiter l’installation de l’Olympique lyonnais. On croise les doigts pour avoir la possibilité aussi d’assister à des matchs de Vigan masculine et de Vigan féminine sur place. Ça va dépendre du calendrier, c’est pas nous qui décide », a expliqué Alfred Picariello.

Un tel projet demandant de la préparation, madame Chantale Lapierre des Équipements La pierre agira à titre de présidente d’honneur de la campagne de financement du voyage. Le projet interpellait d’ailleurs celle-ci.

« Tout tourne autour du soccer. Nos horaires tournent autour du soccer, les intérêts sont vers le soccer. Je trouvais ça intéressant du fait que c’est une équipe de filles. On voit que c’est des filles motivées. De persévérer dans un projet qui demande du temps et de l’énergie, je trouve ça bien pour les gens de pousser dans ce sens-là. Au final, c’est une activité, c’est une opportunité qu’on pouvait pas leur faire manquer », a indiqué madame Lapierre.

Une équipe motivée et impliquée

L’équipe a déjà débuté la levée de fond et d’ici mars, des commanditaires seront approchés et plusieurs activités de financement auront lieu. Les membres de l’équipe de l’Ascalon se sentent également très motivées et impliquées dans la concrétisation de ce projet.

« Y sont motivées. C’est une équipe qui sont ensemble depuis plusieurs années, c’est une équipe qui se tient depuis déjà 4-5 ans. Les filles ont réussi à monter à un niveau pour faire du AA, ce qui fait qu’y ont une discipline vraiment serrée », mentionnait Lyne Turgeon, qui travaille aux loisirs pour la Ville et qui est également parent d’une joueuse de soccer.

Les membres de l’équipe ont notamment fait du porte-à-porte, en vendant du chocolat et des biscuits d’érable. Un souper spaghetti a également eu lieu. D’autres activités sont également à venir. L’équipe fera de l’emballage chez Métro, le 3 février prochain, seront présentes à la Classique scolaire de Beauce, à Beauceville, du 7 au 10 février, et seront à l’Expo-Habitat du 21 au 24 mars.

La Ville de Saint-Georges contribuant au succès de l’équipe, celle-ci tenait à remercier pour son appui le maire Claude Morin, qui était présent, de même également que Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

L’Ascalon U12F-AA s’envolera donc pour la France, lors de la semaine de relâche de mars 2020.