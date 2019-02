Plus de 40 médailles pour la première sortie de l’année du CNRB

Tenus les 26 et 27 janvier à Pont-Rouge, l’Invitation Unik et la troisième rencontre régionale ont permis aux trente nageurs du CNRB présents de ramener en Beauce plus de quarante médailles.

Seize de ces podiums (8 or, 8 argent et 6 bronze) ont été obtenus par les nageurs plus expérimentés participant à l’Invitation provinciale Unik. Marie-Élaine Bougie et Émerick Vachon s’y sont particulièrement distingués, obtenant chacun cinq places d’honneur alors que Florence Poulin, Maxim Frenette, Samuelle Thériault et Philippe Lacasse en obtenaient trois.

Les plus jeunes, inscrits à la régionale 3, ont pour leur part terminé parmi les trois premiers à dix-neuf occasions. Anaëlle Cormier, David Arenas et les frères Hubert et Émile Bergeron sont montés sur le podium à trois reprises alors que Xavier Giguère, Xavier Duchaine et Flavie Duchaine y ont accédé à deux reprises.

Tous les membres du CNRB présents à cette rencontre en ont profité pour améliorer leurs meilleurs temps à diverses épreuves et obtenir des standards nécessaires à leur participation à certains championnats.