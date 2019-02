Eliot Grondin a joué de malchance lors des finales

Eliot Grondin participait à ses premiers Championnats du Monde senior de snowboard cross vendredi dernier. Il s’était classé 13e lors des qualifications ce qui l’avait mis en confiance pour les finales.

Les finales

Le jeune athlète était sûr de lui avant sa première descente. Malheureusement, Eliot s’apprêtait à faire un dépassement dans un virage quand l’Italien Michel Godino a chuté en emportant le Beauceron avec lui.

Il s’est vite retrouvé enroulé dans les filets de protection ce qui a mis fin à sa course en huitième. Il a pris la 27e position et il s’est classé deuxième meilleur canadien. Il faut rappeler qu’il en était à ses premiers Championnats du monde et qu’il n’a que 17 ans.

Chanceux dans sa malchance

Heureusement dans sa chute, il ne s’est rien cassé et ressent seulement un peu de douleur. Il a pris un jour à la fois. Ce n’est que le samedi qu’il a pu savoir s’il serait en état de participer à la course en équipe qui se déroulait le dimanche.

Épreuve par équipe

Cette nouvelle épreuve en équipe mixte avait lieu pour la première fois et sera présentée aux Olympiques de 2022. Deux équipes canadiennes participaient à la compétition.

Eliot était en équipe avec Maryeta O’Dine et ils étaient l'équipe Canada 1 . Cette épreuve se déroule en relais.

Le québécois a eu un très bon départ, mais à nouveau il fut victime d’un accrochage avec un autre coureur et ils sont tombés. Ils ont pu se relever et finir leur descente. Sa coéquipière a bien failli rattraper le léger retard en prenant le relais.

Leur course s’est terminée en quart de finale avec une 10e position.

Eliot s’attendait à de meilleurs résultats, car il sentait qu’il aurait pu faire mieux. Par contre, il sait qu’il a encore du temps devant lui et qu’il pourra se reprendre.

Coupe du monde

À peine remis de cette dernière compétition, que le jeune Grondin part aujourd’hui pour Feldberg en Allemagne. La fin de semaine du 9-10 février, il participera à une coupe du monde.