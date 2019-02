Les Lynx benjamin féminin remportent deux championnats de l'A.S.I.P en volleyball

Dimanche le 2 février dernier, le Championnat de volleyball de l’Association sportive des institutions privées (A.S.I.P) division 2 se tenait au Collège Champigny de Québec, alors que celui de la division 3 avait lieu à l’École Marcelle-Mallet de Lévis.

Division 2

EJM #

L’équipe de Claude Thibodeau a remporté 4 des 6 sets joués en ronde préliminaire et avec une fiche de 4 victoires et de 2 revers. Elle se classe en première position de sa section devant les équipes du Séminaire des Pères Maristes (24-26 et 25-14), du Juvénat Notre-Dame (25-18 et 21-25) et du Collège de Lévis (27-25 et 25-20). Grâce à leur première position, elle se mérite une passe directe en demi-finale.

Grâce à une brillante performance de toutes les joueuses, les Lynx ont remporté une victoire en deux sets de 25-18 et 25-21 face au Collège Saint-Charles Garnier et ont ainsi accédé à la grande finale.

Les Lynx ont retrouvé à nouveau le Collège de Lévis alors que les deux équipes désiraient quitter avec la bannière des championnes. Le CDL s’impose au premier set en le remportant au compte de 25-21. Les Lynx ont su rebondir rapidement lors du 2e set avec une victoire de 25-14. Le set ultime a été remporté par les Lynx au compte de 15-12, qui ont quitté le Collège Champigny avec la bannière victorieuse.

Claude Thibodeau, l’entraîneur, était très satisfait de son équipe qui a très bien joué tout au long de cette journée.

Division 3

EJM # 2

Les Lynx étaient représentés par deux équipes dans la division 3 alors que Rosemary Duval dirigeait une équipe de filles composée seulement d’athlètes de première secondaire EJM # 3, alors que Sophie Dallaire, en remplacement de Claude Thibodeau, dirigeait une équipe d’athlètes des Lynx de première et de deuxième secondaire, l'EJM # 2.

Ayant 5 équipes d’inscrites en division 3, toutes s’affrontaient et les deux premières positions accédaient à la grande finale alors que les positions 3 et 4 jouaient pour la médaille de bronze.

L’équipe des Lynx # 2 affrontait au premier match l’équipe du Collège Champigny et l’équipe dirigée par Sophie Dallaire a remporté la partie en deux sets. Les deux équipes des Lynx s’affrontaient par la suite et EJM # 2 a remporté la partie, également en 2 sets. Les Lynx # 2 ont perdu un set face à l’équipe du Collège Dina-Bélanger, mais a remporté la partie 2 à 1. Ayant remporté tous ses sets tout comme l’École Marcelle-Mallet, les deux équipes jouaient pour la première et deuxième positions du classement de la section. C’était donc un avant-goût de la finale. Grâce à une victoire de deux sets à 1, les Lynx # 2 ont confirmé leur première position au classement.

Affrontant à nouveau l’équipe de l’École Marcelle-Mallet, les Lynx # 2 ont débuté la finale en force, remportant le premier set au compte de 25-19. Le deuxième set fut une autre affaire… Tirant de l’arrière 14-21, l’entraîneuse Dallaire a demandé un temps d’arrêt afin de motiver sa troupe. Les athlètes des Lynx se sont redressées et ont joué de l’excellent volleyball pour amener le pointage à 21-22. Continuant sur la même lancée et possédant le momentum, les Lynx ont remporté le 2e set au compte de 25-23 et se sont sauvées avec la bannière des championnes benjamin division 3.

Sophie Dallaire mentionnait que ce fut un très beau travail de toute l’équipe. Chaque fille a joué un rôle important dans chacun des aspects du jeu. Elles peuvent être bien fières d’elles.

EJM # 3



Bien que l’équipe des Lynx # 3 ait terminé en 5e position, les athlètes ont adoré leur championnat et tous les matchs ont été serrés. L’équipe de Rosemary Duval était la seule composée uniquement de filles de secondaire 1. Elles ont bien hâte de retourner au championnat l’an prochain aux dires de l’entraîneuse.