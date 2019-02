Une saison parfaite sur la route pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers avaient l'occasion d'inscrire une page d'histoire ce dimanche en affrontant le Phénix du Collège Esther-Blondin. Effectivement, il s'agissait du 21e et dernier match sur la route pour les joueurs de la région de Chaudière-Appalaches, et l'équipe n'avait toujours pas subi la défaite comme visiteur cette saison.

C'est un premier vingt assez équilibré qui a été disputé entre les deux équipes. Il n'y avait rien au sommaire jusqu'à la toute fin de la période, alors qu'il ne restait que 9.4 secondes et que les Chevaliers évoluaient en attaque massive, Charles-Antoine Dumont a trompé la vigilance du gardien pour inscrire son 17e but de la campagne.

En début de 2e période, Joshua Roy ne laissera aucune chance au gardien du Phénix avec un puissant lancer précis dans la lucarne du côté du gant. Les locaux réduiront rapidement l'écart, 52 secondes plus tard, lorsque Vincent Bujold laissera partir un puissant lancer frappé de la pointe pour marquer son 3e filet de la saison. Alex Falardeau, du côté des Lévisiens, l'imitera quelques minutes plus tard en décochant, lui aussi, un lancer de la pointe, mais du poignet, pour redonner une avance de 2 buts à son équipe.

Le dernier tiers sera à sens unique, alors que les Chevaliers domineront la colonne des tirs au but avec 17 contre 6, en inscrivant 3 buts au passage. Les marqueurs durant cette période ont été Nicolas Daigle, Joshua Roy et Charles-Antoine Dumont. Le moment cocasse du match revient à Joshua Roy, qui s'est fait refusé un but en milieu de période, mais qui a marqué quelques instants plus tard, sur la même présence.

Avec ce gain de 6 à 1, les Chevaliers établissent un nouveau record de la ligue avec le plus grand nombre de victoires dans une saison avec 39. Ce gain acquis à l’extérieur permet aussi aux Chevaliers de rééditer la marque pour le plus de victoires sur la route avec 21 victoires et le moins de défaites sur la route avec 0. Les précédents records étaient de 20 victoires et 1 défaite par les Gaulois du Collège Antoine-Girouard (2003-04).

Ajoutons à cela le record pour le moins de défaites dans une saison, qui était de 6 défaites par les Gouverneurs de Sainte-Foy (1978-79 et 1984-85) et les Gaulois CAG (2003-04), alors que les Lévisiens comptent 1 seule défaite et deux matchs à disputer.

Les 3 étoiles RDS :

1e étoile : Nicolas Daigle/Chevaliers

2e étoile : Olivier Nadeau/Chevaliers

3e étoile : Vincent Bujold/Phénix

Match du 1er février

Les Chevaliers étaient à Dollard-des-Ormeaux vendredi soir pour affronter les Lions à leur domicile. Les protégés de Mathieu Turcotte n’ont pas déçu celui-ci avec une 38e victoire en 39 matchs.

Olivier Nadeau s’est particulièrement illustré lors de ce match, réussissant un tour du chapeau et aidant son équipe dans la victoire. Ce match a consacré l’équipe de Lévis comme les champions de la saison régulière avec 109 points.

Les 3 étoiles RDS :

1e étoile : Nicolas Daigle

2e étoile : Olivier Nadeau

3e étoile : Joshua Roy

Une saison de rêve

Pour clore leur saison de rêve, les Chevaliers termineront avec deux matchs à domicile la fin de semaine prochaine alors qu’ils recevront la visite des Gaulois de Saint-Hyacinthe, vendredi le 8 février à 19 h 30 à l'Aquaréna de Charny, et celle des Élites de Jonquière dimanche le 10 février à l'aréna André-Lacroix du secteur Lauzon.