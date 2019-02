Les footballeurs de la Polyvalente Bélanger récompensés

Les footballeurs de la Polyvalente Bélanger ont été récompensés lors de la 14e édition du banquet DFA qui avait lieu le 25 janvier dernier. Plus d’une centaine de convives se sont rassemblés afin de clore en beauté la saison 2018.

Cadets

Bien que les cadets aient connu une saison difficile, plusieurs joueurs se sont démarqués par leur dévouement et leurs résultats scolaires, c’est le cas pour Nicolas Bégin. Ce dernier a reçu les prix du meilleur receveur, du leadership et de l’athlète-étudiant, alors qu’il cumule une moyenne scolaire de 95%. Pier-Olivier Jacques-Lehoux s’est vu remettre le prix de « MVP offensif », même s’il en était à sa première année au sein de l’équipe. Le trophée du « MVP Défensif » a, quant à lui, été remis au secondeur Xavier Arguin, tandis que le trophée du « Joueur le plus utile » a été remis au versatile demi de coin, Zach Villemure.

Juvéniles

Cette saison, les juvéniles ont su ressortir du lot en finissant 3e dans leur ligue. Le quart-arrière Steven Poirier a été récompensé avec le trophée du meilleur joueur offensif. Maxime Breton et Jessy Poulin ont chacun reçu le prix de l’athlète-étudiant puisqu’ils ont tous deux maintenu une moyenne scolaire de 92%. Charles Robert s'est illustré suffisamment pour recevoir le titre de « MVP défensif ». Le joueur de ligne offensive, Adam Lachance, a ensuite récolté les grands honneurs en remportant le prix du joueur le plus utile, ainsi que le trophée Pierre Poulin, remis au joueur ayant fait preuve d'un grand leadership.

Suite à la remise des prix, les joueurs accompagnés de leur famille ont eu la chance de visionner la vidéo des moments forts de la saison 2018.

Voici la liste des autres récipiendaires: