Les Studios Unis de Beauce récoltent 37 prix

Les karatékas des Studios Unis de Beauce ont fait une impressionnante récolte de 37 prix, dont 17 premières places et 11 deuxièmes places. La compétition se déroulait le 3 février au Patro Roc-Amadour de Québec et elle était organisée par le studio unis de Lévis.

Adultes

Jean-Pierre Caron a démontré son talent et son expérience en présentant des katas impressionnants et très différents les uns des autres. Il a remporté la première place en kata créatif, la première place en kata armé créatif et la deuxième place en kata kenpo.

Suzie Roy s’est démarquée par son talent, son intensité et son expérience. Elle a remporté une première place en kata traditionnel armé, une deuxième place en kata traditionnel, une deuxième place en kata kenpo et une deuxième place en kata créatif armé.

Daniel Guay ne s’est pas laissé impressionner par ses adversaires, alors qu’il a terminé deuxième en combat, deuxième en kata armé, troisième en kata traditionnel et il a remporté une participation en kata kenpo.

Le studio de la beauce accueillait un nouveau compétiteur : Christian Dionne, ceinture orange, de l’école satellite de Sainte-Justine. Il en a profité pour se faire connaître en récoltant une première place en combat et une deuxième place en kata kenpo.

Enfants ceinture noire

Nicolas Ménard a remporté une 1re place en kata créatif armé et il a terminé deux fois 4e place en en kata musical et en kata musical armé.

Le travaillant et talentueux Yohann Grondin a récolté une 2e place en kata musical.

Grâce à l’exécution parfaite de ses sauts périlleux, Alexy Grondin a gagné une 1re place en kata musical armé et une 2e place en kata musical.

Samuel Labrie a remporté une 1re place en kata musical, une 1re place en kata armé créatif extrême et une 4e place en kata musical armé.

Philip Poulin a récolté une 1re place en kata créatif et une participation en kata musical armé.

Enfants ceinture de couleur

Lucas Roy a su charmer les juges en remportant une 1re place en kata créatif extrême, une 1re place en kata armé, une 1re place en kata musical et une 3e place en kata armé musical.

Derek Breton a, quant à lui, remporté une 1re place en kata musical, une 1re place en kata musical armé, une 1re place en kata créatif extrême et une 2e place kata armé.

Jean-Gabriel Chrétien a repoussé ses limites en récoltant une 4e place en kata armé musical et des participations en kata armé et en kata traditionnel kenpo.

Olivier Ménard a fait la démonstration de son talent en terminant 3e en kata armé et en participant au kata traditionnel.

Jean-Raphaël Chrétien a remporté une 1re place en kata armé, une 1re place en kata armé musical et une participation en kata traditionnel kenpo.

Christophe Jalbert s’est fait remarquer en remportant une 2e place en kata kenpo, une 4e place en kata armé musical et une participation en kata armé.

Maëly Jalbert a remporté une 3e place en kata armé et une participation en kata kenpo.