Un bel hommage à Dave Vallée malgré la défaite

L’Assurancia junior AA disputait deux rencontres cette fin de semaine, l’une face à l’équipe de Disraeli et l’autre, face à celle de Plessisville.

Vendredi soir, l’Assurancia visitait donc le Cité Construction de Disraeli. Après une période, l’égalité a persisté 0-0. Le ciel est ensuite tombé sur la tête de l'Assurancia en 2e, avec 4 buts sans riposte. Toutefois, Saint-Georges a tout essayé en 3e et a marqué 2 buts pour se remettre dans le match. L'équipe s'est tout de même inclinée 4 à 2.

« Après une première période correcte de route, on a arrêté de travailler. Heureusement en 3e, on a pas baissé la tête. Malheureusement, l'arbitrage a eu une certaine influence sur le match, mais ça enlève pas qu'on a pas travaillé tout le match », a indiqué l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin.

Match de samedi

Samedi, l’Assurancia recevait le Boutin Express de Plessisville au Centre sportif Lacroix-Dutil. L’équipe beauceronne a subi une défaite de 4 à 3 face à ses rivaux lors de ce match qui rendait hommage à Dave Vallée. L’équipe a porté les chandails du Cleri lors de la période d’entraînement.

« Ce fut un bon match dans l'ensemble, on a travaillé fort, on va gagner plus de matchs qu'en perdre si on joue comme ça », a mentionné l'entraîneur de l'Assurancia après le match.