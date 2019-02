Éliot Grondin deuxième aux qualifications de la Coupe du monde

La semaine dernière, le planchiste Éliot Grondin avait vécu quelques déceptions à ses premiers Championnats du monde senior.Ce matin, il participait aux qualifications pour la Coupe du Monde à Feldsberg en Allemagne.

À lire également

Eliot Grondin a joué de malchance lors des finales

Il avait déjà laissé derrière lui sa dernière compétition.

Le Beauceron était au meilleur de sa forme et a su se tailler une place de choix terminant deuxième. Son meilleur temps est de 0 :50.34 non loin de l’Australien Cameron Bolton , onze ans plus âgé qu’Eliot.

Grondin sera à surveiller de nouveau pour la finale qui se déroule demain.