Une 40e victoire pour les Chevaliers

Après avoir disputé les 4 derniers matchs sur les patinoires adverses, les Chevaliers de Lévis étaient de retour devant leurs partisans hier soir.

Jacob Bernard a pavé la voie à une victoire des Chevaliers par la marque de 3-2 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe, avec une belle performance de trois points, deux buts et une passe.

Ce sont les représentants de Chaudière-Appalaches qui ont été les premiers à s’inscrire à la marque à l’aide d’un bon lancer du poignet de la ligne bleue. Jacob Bernard a marqué le premier de ses deux buts, alors qu’Olivier Coulombe a récolté une passe. Le but est survenu à 9:10. Les visiteurs ont égalisé la marque en avantage numérique à 12:20 par l’entremise d’Alex Giguère.

En deuxième période, les Gaulois ont pris les devants à 7:52, tandis que Tommy Bouchard porte la marque 2 à 1. Ce fut ensuite au tour des Chevaliers de profiter d’un avantage numérique, Charles-Antoine Dumont a ainsi inscrit son 19e but de la saison, Olivier Coulombe et Jacob Bernard ont été ses complices sur le but. En fin de période, les joueurs de Mathieu Turcotte ont manqué beaucoup de chances de marquer.

En troisième période, Jacob Bernard a inscrit le but gagnant d’un puissant tir frappé qui n’a donné aucune chance au gardien adverse. Il a marqué son 2e but de la soirée. Les Chevaliers ont perdu les services de Justin Gosselin en 2e période. Il rejoint ainsi Jason Boissonneault et Édouard Carrier sur la liste des blessés. Les locaux ont dominé 35 contre 27 au chapitre des lancers au but.

Les trois étoiles RDS :

1re étoile : Jacob Bernard des Chevaliers

2e étoile : Tommy Bouchard des Gaulois

3e étoile : Thomas Couture des Chevaliers

Soirée Michel Coulombe

C'était la Soirée Michel Coulombe, la 10e depuis le décès de celui-ci en 2009. Cette année, celui qui s'est mérité le trophée pour son travail incessant et son esprit combatif n’est nul autre que le capitaine Nicolas Daigle. Les Chevaliers ont également profité de cette occasion pour souligner sa nomination à titre de joueur offensif CCM de la dernière semaine de la Ligue Midget AAA.

Dernier match de la saison régulière

Le dernier match de la saison régulière de l’équipe sera disputé dimanche le 10 février prochain à l’aréna André-Lacroix dans le secteur Lauzon.