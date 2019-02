Les Chevaliers terminent leur saison régulière avec une 41e victoire

Le 10 février, Les Chevaliers de Lévis ont disputé leur dernier match de la saison régulière devant plus de 650 spectateurs à l’aréna André Lacroix du secteur Lauzon. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont enregistré une 41e victoire cette saison. Ils ont défait les Élites de Jonquière par la marque de 4-2.

Avant Match

Les Chevaliers recevaient de la grande visite pour la mise au jeu protocolaire. La légende du hockey lévisienne, André Lacroix, était de passage dans le cadre du 50e anniversaire du Tournoi National Atome Desjardins de Lévis.

Le Match

En première période, un seul but a été inscrit. Les Chevaliers ont profité d’un avantage numérique à 10 :46. Julien Hébert a marqué son 13e but de la saison. Alex Falardeau et Joshua Roy ont obtenu les aides. La première période fut bien partagée entre les deux équipes. Le gardien des Chevaliers, David Provencher, a très bien tenu en début de match.

En deuxième période, Mikisiw Awashish, a égalisé la marque à 1-1 à 4 :22. Le Beauceron Joshua Roy a démontré tout son talent. Il a redonné l’avance à son équipe. Le jeune hockeyeur a logé son tir du revers dans le coin du filet. Il a inscrit ainsi son 38e but de la campagne. Olivier Coulombe a ajouté une passe à sa fiche.

Les Chevaliers ont dominé le deuxième vingt comme ont démontré les tirs au but. Ils ont dirigé 15 lancers contre 5. Après deux périodes, la troupe de Mathieu Turcotte menait 2-1.

Les Élites sont revenues de nouveau de l’arrière. Tristan Gagné a marqué à 6 :09. Une rondelle a surpris le gardien des Chevaliers. Les locaux ont repris les devants en avantage numérique.

Elliot Lavoie a récupéré un retour de lancer et a compté son 6e but de la saison. Les visiteurs ont tenté de revenir de l’arrière. L’entraîneur adverse a retiré son gardien en faveur d’un 6e attaquant, mais Charles- Antoine Dumont a appliqué de la pression et a soutiré le disque au défenseur. Il a atteint le plateau des 20 buts cette année.

Les Chevaliers ont terminé leur saison avec une impressionnante fiche de 41 victoires contre seulement 1 défaite.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers.:

1re étoile : Joshua Roy

2e étoile : Olivier Coulombe

3e étoile : Jacob Bernard

Les Chevaliers entameront les séries éliminatoires les 26 et 27 février prochain alors qu’ils accueilleront les Riverains du Collège Charles-Lemoyne à compter de 19h30 à chaque occasion.