Éliot Grondin médaillé d'or chez lui

Le 12 et 13 février dernier, Éliot Grondin était de retour au Mont-Orignal où il a fait ses débuts pour participer à la Coupe Noram (Nord-Américaine).

À lire également

Éliot Grondin prend la 9e position en Allemagne

Première journée

Éliot venait de revenir d’Allemagne la veille du début de la compétition ne se laissant pas déstabiliser par le décalage horaire. Lors de la première journée de compétition, il a terminé premier aux qualifications et à toutes les vagues de finale. C’est ainsi que le jeune athlète a terminé cette première journée l’or au cou sur sa montagne.

Deuxième journée

Le mercredi, la météo n’était pas très clémente, mais la course a pu avoir lieu dû aux efforts des organisateurs et des bénévoles. La deuxième course était différente de celle de la veille. Aucune des qualifications n’était chronométrée. Tous les snowboardeurs avaient droit à une vague de course pour se qualifier.

Le Beauceron a terminé de nouveau premier à chacune des vagues de la journée. Par contre, le dernier dû à un moins bon départ et à la neige qui n’a pas rendu la tâche facile pour les dépassements, Éliot a terminé deuxième derrière son ami Liam Moffat qui également fait partie de l'équipe Nextgen de Canada swowboard . Cette fois, la médaille d’argent vint rejoindre celle d’or de la veille.

Le tour Noram

Le jeune homme a participé à 4 courses du tour Noram ce qui lui a permis au cumulatif un deuxième rang, tandis que plusieurs autres compétiteurs en ont fait 6.

Cette fin de semaine auront lieu les championnats provinciaux qui se déroulent au Mont-Orignal. L’athlète beauceron y sera pour encourager la relève.